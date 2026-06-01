Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

01.06.2026 12:50
Galatasaray'da sol bekte Ismail Jakobs ve Eren Elmalı ikilisinin korunması kararı sonrası Kazımcan Karataş'ın takımdan ayrılması bekleniyor. RAMS Başakşehir'in genç futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği belirtilirken, Samsunspor'un da transfer için devrede olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması şekillenmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un sol bekte Ismail Jakobs ve Eren Elmalı ikilisini korumak istemesi, Kazımcan Karataş'ın geleceğini belirsiz hale getirdi.

SOL BEKTE KARAR VERİLDİ

Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray'da yeni sezonun kadro yapılanması sürüyor. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, sol bek pozisyonunda Ismail Jakobs ve Eren Elmalı'dan memnun olduğu öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da iki oyuncunun takımda kalması yönünde rapor verdiği belirtildi.

FORMA ŞANSI AZALIYOR

Galatasaray'ın sol bekte mevcut yapıyı koruma kararı, Kazımcan Karataş'ın geleceğini doğrudan etkiledi. Sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki futbolcunun, düzenli forma şansı bulabilmek için yeniden ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

RAMS BAŞAKŞEHİR DEVAM ETMEK İSTİYOR

Kazımcan Karataş'ın kiralık olarak forma giydiği RAMS Başakşehir'in genç oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği öne sürüldü. İstanbul ekibinin, başarılı sol bek için Galatasaray'la görüşmeler yapabileceği belirtiliyor. Öte yandan sarı-kırmızılıların Bertuğ Yıldırım transferinde Kazımcan'ı takas formülüne dahil etmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

SAMSUNSPOR DA TAKİPTE

Kazımcan Karataş'a ilgi gösteren kulüpler arasında Samsunspor'un da bulunduğu aktarıldı. Karadeniz temsilcisinin genç futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer için devreye girebileceği konuşuluyor.

SEZONU 4 ASİSTLE TAMAMLADI

Geride kalan sezonda hem Galatasaray hem de Başakşehir formaları giyen Kazımcan Karataş, toplam 24 maçta görev aldı. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 asistlik katkı sağladı.

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Eyvaak gitti desene seneye sampiyonluk 0 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    baslıga bak içerige bak baslık kesın ama içerik kesın degıl daha diyor bırakın algı yapmayı neyse onu yazın 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
