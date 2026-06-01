Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
01.06.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık enflasyon farkının %14,64 olarak kesinleştiğini ve Temmuz'da %18,58’i bulabileceğini belirtirken; memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme nedeniyle %10,51'de kalarak enflasyonun altında ezileceğini, kulislerde ise 22 bin TL'lik seyyanen zam beklentisinin ekonomi yönetiminin katı fren tedbirlerine takıldığını açıkladı.

Milyonlarca çalışanın ve emeklinin gözü kulağı, Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranlarına çevrildi. Maaş zammının netleşmesi için geriye sadece bu hafta TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı ve Temmuz başında ilan edilecek Haziran ayı enflasyon verileri kaldı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, Merkez Bankası beklentileri ve kesinleşen veriler ışığında Temmuz tablosunu masaya yatırdı.

4 AYLIK KESİNLEŞEN RAKAM %14,64

TÜİK'in Ocak (%2,96), Şubat (%4,84), Mart (%1,94) ve Nisan (%4,18) ayı verileriyle birlikte 4 aylık kümülatif enflasyonun tam %14,64 seviyesine ulaştığını belirten İsa Karakaş, şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı %14,64 olarak kesinleşmiştir. Bu oran, her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin doğrudan cebine koyacağı net maaş güncellemesidir. Ne var ki, memurlar ve memur emeklileri için aynı adil rakam maalesef söz konusu değildir."

ENFLASYONUN ALTINDA ZAM TEHLİKESİ

Yürürlükteki mevcut toplu sözleşme hükümleri nedeniyle memur ve memur emeklileri için 4 aylık güncelleme rakamının şimdilik sadece %10,51 olarak kesinleştiğini vurgulayan Karakaş, can yakıcı tabloya işaret etti: "Memur ve emeklisi %4,13 oranında TÜİK enflasyonunun bile altında kalan bir güncelleme ile karşı karşıyadır. Bu durum, özellikle memur emeklileri için son derece can yakıcı ve kabul edilemez bir boyuttadır. Geçen toplu sözleşme döneminde tam üç kez üst üste resmî enflasyonun altında ezilmişlerdir. İstatistiklere bakıldığında, son 23 yılda memur emeklisinin maaşlarındaki iyileşmenin, diğer bütün emekli gruplarının gerisinde kaldığı net olarak müşahede edilmektedir."

TEMMUZDA KİM, NE KADAR ZAM ALACAK? 

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs (%1,89) ve Haziran (%1,52) ayı enflasyon beklentileri üzerinden kümülatif hesaplama yapan Karakaş, Temmuz ayındaki nihai zam tahminini de paylaştı:

  • SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Tahmini Zam Oranı: %18,58

SEYYANEN ZAM SUYA DÜŞEBİLİR

Ankara kulislerindeki son durumu da aktaran İsa Karakaş, ekonomi yönetiminin katı fren tedbirleri nedeniyle memur emeklilerine verilen seyyanen zam vaadinin bir kez daha suya düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazdı. Karakaş kulislerdeki soğuk havayı şu sözlerle özetledi: "2023 yılının Temmuz ayında 8 bin 77 TL olan seyyanen artış, kümülatif hesaplamalarla bugün itibarıyla 22 bin TL’yi aşmış bulunmaktadır. Şayet bu seyyanen zam vaadi zamanında ifa edilmiş olsaydı, bugün en düşük memur emeklisinin maaşı, temmuz zammı henüz eklenmeden bile 50 bin TL seviyesine yaklaşacaktı. Temmuz güncellemesiyle birlikte ise bu tutar rahatlıkla 57 bin TL’yi aşacaktı. Ancak Ankara kulislerinden esen rüzgârlar maalesef oldukça soğuktur."

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
Hakan Safi büyük oynuyor Seçilirse Fenerbahçe’yi Barcelona’ya çevirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Seçilirse Fenerbahçe'yi Barcelona'ya çevirecek
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
Tarihi surlarda bir “Semih Çelik“ vakası daha yaşanacaktı Telefonundan çıkanlar şoke etti Tarihi surlarda bir "Semih Çelik" vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit

12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
11:40
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
11:38
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
İmamoğlu davasında 42. duruşma başladı
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:51
Denizli’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
10:35
TFF’den Dünya Kupası için radikal karar
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar
10:33
ABD’li yayıncıya İstanbul’da taksi şoku Kartından 7 bin 300 TL çektiler
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler
09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 12:22:09. #7.13#
SON DAKİKA: Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.