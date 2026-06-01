Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran

Milyonlarca çalışanın ve emeklinin gözü kulağı, Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranlarına çevrildi. Maaş zammının netleşmesi için geriye sadece bu hafta TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı ve Temmuz başında ilan edilecek Haziran ayı enflasyon verileri kaldı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, Merkez Bankası beklentileri ve kesinleşen veriler ışığında Temmuz tablosunu masaya yatırdı.

4 AYLIK KESİNLEŞEN RAKAM %14,64

TÜİK'in Ocak (%2,96), Şubat (%4,84), Mart (%1,94) ve Nisan (%4,18) ayı verileriyle birlikte 4 aylık kümülatif enflasyonun tam %14,64 seviyesine ulaştığını belirten İsa Karakaş, şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı %14,64 olarak kesinleşmiştir. Bu oran, her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin doğrudan cebine koyacağı net maaş güncellemesidir. Ne var ki, memurlar ve memur emeklileri için aynı adil rakam maalesef söz konusu değildir."

ENFLASYONUN ALTINDA ZAM TEHLİKESİ

Yürürlükteki mevcut toplu sözleşme hükümleri nedeniyle memur ve memur emeklileri için 4 aylık güncelleme rakamının şimdilik sadece %10,51 olarak kesinleştiğini vurgulayan Karakaş, can yakıcı tabloya işaret etti: "Memur ve emeklisi %4,13 oranında TÜİK enflasyonunun bile altında kalan bir güncelleme ile karşı karşıyadır. Bu durum, özellikle memur emeklileri için son derece can yakıcı ve kabul edilemez bir boyuttadır. Geçen toplu sözleşme döneminde tam üç kez üst üste resmî enflasyonun altında ezilmişlerdir. İstatistiklere bakıldığında, son 23 yılda memur emeklisinin maaşlarındaki iyileşmenin, diğer bütün emekli gruplarının gerisinde kaldığı net olarak müşahede edilmektedir."

TEMMUZDA KİM, NE KADAR ZAM ALACAK?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs (%1,89) ve Haziran (%1,52) ayı enflasyon beklentileri üzerinden kümülatif hesaplama yapan Karakaş, Temmuz ayındaki nihai zam tahminini de paylaştı:

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi Tahmini Zam Oranı: %18,58

SEYYANEN ZAM SUYA DÜŞEBİLİR

Ankara kulislerindeki son durumu da aktaran İsa Karakaş, ekonomi yönetiminin katı fren tedbirleri nedeniyle memur emeklilerine verilen seyyanen zam vaadinin bir kez daha suya düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazdı. Karakaş kulislerdeki soğuk havayı şu sözlerle özetledi: "2023 yılının Temmuz ayında 8 bin 77 TL olan seyyanen artış, kümülatif hesaplamalarla bugün itibarıyla 22 bin TL’yi aşmış bulunmaktadır. Şayet bu seyyanen zam vaadi zamanında ifa edilmiş olsaydı, bugün en düşük memur emeklisinin maaşı, temmuz zammı henüz eklenmeden bile 50 bin TL seviyesine yaklaşacaktı. Temmuz güncellemesiyle birlikte ise bu tutar rahatlıkla 57 bin TL’yi aşacaktı. Ancak Ankara kulislerinden esen rüzgârlar maalesef oldukça soğuktur."