8 kişiye mezar olan otobüs kazanın nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazanın nedeni belli oldu

8 kişiye mezar olan otobüs kazanın nedeni belli oldu
01.06.2026 13:15
İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün Aydın-Denizli Otoyolu'nda bariyerlere çarparak alev alması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Feci kazada hayatını kaybeden şoförün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Denizli'de meydana gelen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs faciasına ilişkin soruşturma sürerken, kazanın nedenine dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

OTOBÜS BARİYERLERE ÇARPIP ALEV ALDI

Kaza, gece saat 01.30 sularında Aydın-Denizli Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir'den Antalya'ya doğru seyir halinde olan Mustafa Fevzi Merdün yönetimindeki Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, aniden kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otobüste kısa sürede büyük bir yangın çıktı. Olay yerine yapılan ihbarların ardından bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin yoğun çabaları sonucu alevler yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

BİRİ BEBEK 8 Kİİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangının söndürülmesinin ardından ortaya çıkan tablo felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün ile yolcular Civan Şen, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Hayriye Arıkan, Merve Erik, Zehra Eyiol, Kırgızistan uyruklu Güli Tayboya ve Fatma Kartal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin tespitleri sırasında yürekleri parçalayan bir detay da gün yüzüne çıktı. Kazada yaşamını yitiren baba Civan Şen'in, alevler sardığı sırada 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'i koruyabilmek umuduyla minik bedeninin üzerine kapandığı anlaşıldı.

ŞOFÖR KALP KRİZİ GEÇİRDİ İDDİASI

Kazadan sağ kurtulan yaralıların jandarmaya verdiği ilk ifadeler ve şoförün ailesinin iddiaları, olayın nedenine dair önemli ayrıntıları ortaya çıkardı. Olay anında uyumayan bazı yolcular, şoför Mustafa Fevzi Merdün'ün kazadan yaklaşık 20 dakika önce araçtaki bir arıza şüphesiyle otobüsü emniyet şeridine çektiğini, aşağı inip kontrol yaptıktan sonra tekrar yola koyulduğunu ifade etti.

Öte yandan, otobüs şoförünün aile üyeleri sürücü Mustafa Fevzi Merdun'un yapılan otopsi sonucunda kalp krizi geçirdiğinin ortaya çıktığını iddia etti. Ayrıca sürücü Merdun'un kazadan yaklaşık 20 dakika önce meydana gelen bir arıza nedeniyle aracı kenarına çekip, kontrol ettiği daha sonra ise seyrine devam ettiği öğrenildi.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Can pazarının yaşandığı olayda yaralanan 33 yolcu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 17'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 16 kişinin tedavisinin hastanelerde devam ettiği ve 2 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. 

CENAZELERİN KİMLİK TESPİTİ 1 HAFTA SÜREBİLİR

Feci şekilde yanarak can veren kurbanların kesin kimlik tespitleri için ise Denizli Adli Tıp Kurumu'nda geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. İzmir ve Antalya'dan Denizli'ye gelen acılı ailelerden kan örnekleri alınırken, DNA eşleşmelerinin ve kimlik tespit sürecinin yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor. Kazayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

