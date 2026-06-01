Büyük oynuyor! Hakan Safi\'den Conte\'ye 2 yıllık teklif

01.06.2026 14:52
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, Napoli'den ayrılan Antonio Conte ile bu hafta yeniden görüşeceği ve İtalyan teknik adama 2 yıllık sözleşme teklif edeceği öne sürüldü. Kariyerinde Juventus, Chelsea, Inter ve Napoli gibi dev kulüplerde görev yapan Conte'nin, sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, teknik direktör arayışlarında dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Antonio Conte'yi gündemine aldı. Safi'nin, deneyimli çalıştırıcıyla bu hafta yeniden görüşeceği ve 2 yıllık sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.

CONTE İLE YENİDEN MASAYA OTURACAK

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken teknik direktör gündemi de hareketlendi. A Spor'un haberine göre başkan adayı Hakan Safi, İtalyan teknik adam Antonio Conte ile bu hafta içerisinde bir görüşme daha gerçekleştirecek. Taraflar arasındaki temasların sürdüğü ve görüşmelerin yeni aşamaya geçtiği belirtildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Haberde, Hakan Safi'nin Antonio Conte'ye 2 yıllık sözleşme sunmaya hazırlandığı ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün, yeni sezonda güçlü bir teknik adamla yola çıkmak istediği ve bu nedenle dünya çapında ses getirecek bir isim üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı.

AVRUPA'NIN EN BAŞARILI HOCALARINDAN BİRİ

Antonio Conte, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde görev yaptı. Arezzo ile başladığı kariyerinde Bari, Atalanta, Siena, Juventus, İtalya Milli Takımı, Chelsea, Inter ve Tottenham gibi takımları çalıştıran deneyimli teknik adam, kazandığı şampiyonluklarla adından söz ettirdi.

NAPOLI'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2024 yazında Napoli'nin başına geçen Conte, İtalyan ekibiyle geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşamayı başardı. Başarılı performansıyla Avrupa'nın en çok konuşulan teknik direktörlerinden biri olmayı sürdüren Conte'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

SEÇİMİN EN BÜYÜK KOZU OLABİLİR

Fenerbahçe'de başkanlık yarışının en dikkat çekici başlıklarından biri teknik direktör tercihi olarak görülüyor. Antonio Conte gibi dünya çapında bir ismin göreve gelmesi halinde bunun seçim sürecinde de önemli bir etki yaratabileceği değerlendiriliyor.

    Yorumlar (1)

  • Serhan Demir Serhan Demir:
    Aziz başkan ve İsmail Kartal gelecek inşallah.... 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
