TEM Otoyolu\'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında; Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasındaki Ankara- İstanbul istikameti yarın sabahtan itibaren trafiğe tamamen kapatılacak. Ulaşım, D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden sağlanacak.
Kocaeli Valiliği, TEM Otoyolu Gebze Kavşağı ile Dilovası Kavşağı arasında devam eden üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatı çalışmaları kapsamında sürücüleri yakından ilgilendiren önemli bir kararı duyurdu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, otoyolun kritik bir kesiminde yarından itibaren 24 saat esasına göre çalışmalara başlanacak ve trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.
Valilikten yapılan açıklamada, çalışmalar süresince sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapatılacak kollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde sıralandı:
Bölgedeki trafiği önemli ölçüde etkilemesi beklenen büyük onarım çalışmaları, 02.06.2026 Salı günü saat 08.00'den itibaren start alacak. Gece gündüz kesintisiz (24 saat esasına göre) yürütülecek çalışmalar sırasında tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve onaylı trafik projesine göre gerekli işaretlemelerin yapılacağı bildirildi.
Kocaeli Valiliği, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği için yol üzerindeki trafik işaret ile işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği uyarısında bulundu.
