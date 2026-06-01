TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
01.06.2026 14:07
Kocaeli Valiliği, TEM Otoyolu Muallimköy ile Gebze kavşakları arasındaki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönünün 2 Haziran 2026 Salı (yarın) saat 08.00’den itibaren trafiğe tamamen kapatılacağını; ulaşımın D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirileceğini ve Osmangazi Köprüsü'nden otoyola bağlantı kollarının da kapatılarak çalışmaların 24 saat esasına göre yürütüleceğini duyurdu.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında; Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasındaki Ankara- İstanbul istikameti yarın sabahtan itibaren trafiğe tamamen kapatılacak. Ulaşım, D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden sağlanacak.

Kocaeli Valiliği, TEM Otoyolu Gebze Kavşağı ile Dilovası Kavşağı arasında devam eden üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatı çalışmaları kapsamında sürücüleri yakından ilgilendiren önemli bir kararı duyurdu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, otoyolun kritik bir kesiminde yarından itibaren 24 saat esasına göre çalışmalara başlanacak ve trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

TRAFİK D-100 VE KUZEY MARMARA OTOYOLU'NA YÖNLENDİRİLECEK

Valilikten yapılan açıklamada, çalışmalar süresince sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapatılacak kollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde sıralandı:

  • TEM Otoyolu Ankara-İstanbul yönü trafiğe tamamen kapatılarak akış, Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu’na aktarılacak.
  • D-100 Devlet Yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gelip, TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı İstanbul yönüne girişler kapalı olacak. Bu istikameti kullanacak araçlar D-100'ü tercih edebilecek ya da Bilişim Vadisi Kavşağı öncesindeki alt geçitten U dönüşü yapabilecek.
  • Muallimköy Kavşağı'nda Osmangazi Köprüsü istikametinden gelip, TEM Otoyolu İstanbul ve Ankara istikametine bağlanan kollar da trafiğe kapatılacak. Bu araçlar da yine D-100 üzerinden yollarına devam edebilecek.
ÇALIŞMALAR YARIN (2 HAZİRAN) SABAH BAŞLIYOR

Bölgedeki trafiği önemli ölçüde etkilemesi beklenen büyük onarım çalışmaları, 02.06.2026 Salı günü saat 08.00'den itibaren start alacak. Gece gündüz kesintisiz (24 saat esasına göre) yürütülecek çalışmalar sırasında tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve onaylı trafik projesine göre gerekli işaretlemelerin yapılacağı bildirildi.

Kocaeli Valiliği, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği için yol üzerindeki trafik işaret ile işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
