CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı

CHP’de yargının verdiği "mutlak butlan" kararının yankıları sürerken, kriz bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) koridorlarına sıçradı. Özgür Özel’in salı günü gerçekleştireceğini açıkladığı haftalık grup toplantısının akıbeti merak konusu oldu.

RESMİ PROGRAMDA CHP YOK

Meclis Başkanlığı tarafından salı günleri kamuoyu ile paylaşılan haftalık resmi bilgilendirme takviminde dikkat çeken bir eksiklik göze çarptı. Yayımlanan listede; DEM Parti'nin salı günü saat 12.45'te, İYİ Parti'nin ise çarşamba günü saat 10.30'da yapacağı grup toplantılarına resmi olarak yer verilirken, CHP’nin toplantısı takvimde kendine yer bulamadı. Bu durum, partiye yönelik yargı kararının ardından "toplantı yapılamayacak mı?" tartışmalarını alevlendirdi.

CHP GRUBUNDAN TBMM BAŞKANLIĞI'NA JET BAŞVURU

Resmi takvimdeki bu eksikliğin ardından CHP cephesi hızla harekete geçti. CHP Meclis Grubu, yarınki TBMM Grup Toplantısı'nın sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi adına Meclis Başkanlığı'na resmi bir başvuru yazısı iletti. Söz konusu başvuruda, "CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı ve Grup Başkanı Özgür Özel'in saat 13.30'da kürsüye çıkarak milletvekillerine hitap edeceği" vurgulandı.

ÖZGÜR ÖZEL: BİZE ULAŞAN OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Yaşanan takvim krizi ve toplantının iptal edilebileceği iddiaları üzerine açıklamalarda bulunan Özgür Özel, hukuki veya iç tüzük açısından hiçbir engelleri olmadığını belirtti. Özel, süreci şu sözlerle özetledi:

"Meclis grup iç yönetmeliğimiz çok açık. 'Grup Başkanlığı’nda herhangi bir boşalma olduğunda, yapılan ilk kapalı grup toplantısında yenisi seçilir' ve 'Yenisi seçilene kadar eskisi devam eder' kuralları net. Ben zaten grup başkanlığı görevini sürdürüyordum. Olası bir boşalma yorumuna karşı usulüne uygun kapalı bir toplantı yaptık ve 110 arkadaşımızın açık desteğiyle tekrar seçildik. Bu karar Meclis Başkanlığı’na yollandı ve incelenerek seçimi tescil etti. Genel Merkezin başvurusuyla birlikte ikisini de uyguladılar; genel başkan ünvanımı sitelerinden kaldırıp, grup başkanı ünvanımı siteye işlediler. Yani burada herhangi bir tereddüt yok. Bize ulaşan olumsuz bir durum da söz konusu değil. 13.30’daki açık grup toplantımız, ilan ettiğimiz gibi yarın yapılacaktır."