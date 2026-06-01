CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı

01.06.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel’in yarın yapılacağını duyurduğu CHP'nin haftalık TBMM grup toplantısı, Meclis Başkanlığı'nın paylaştığı resmi programa dahil edilmedi. Yaşanan belirsizlik üzerine CHP grubu, toplantının saat 13.30'da gerçekleştirilmesi için resmi başvuruda bulunurken, Özel "Grup toplantımız ilan edildiği gibi yapılacak" dedi.

CHP’de yargının verdiği "mutlak butlan" kararının yankıları sürerken, kriz bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) koridorlarına sıçradı. Özgür Özel’in salı günü gerçekleştireceğini açıkladığı haftalık grup toplantısının akıbeti merak konusu oldu.

RESMİ PROGRAMDA CHP YOK

Meclis Başkanlığı tarafından salı günleri kamuoyu ile paylaşılan haftalık resmi bilgilendirme takviminde dikkat çeken bir eksiklik göze çarptı. Yayımlanan listede; DEM Parti'nin salı günü saat 12.45'te, İYİ Parti'nin ise çarşamba günü saat 10.30'da yapacağı grup toplantılarına resmi olarak yer verilirken, CHP’nin toplantısı takvimde kendine yer bulamadı. Bu durum, partiye yönelik yargı kararının ardından "toplantı yapılamayacak mı?" tartışmalarını alevlendirdi.

CHP GRUBUNDAN TBMM BAŞKANLIĞI'NA JET BAŞVURU

Resmi takvimdeki bu eksikliğin ardından CHP cephesi hızla harekete geçti. CHP Meclis Grubu, yarınki TBMM Grup Toplantısı'nın sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi adına Meclis Başkanlığı'na resmi bir başvuru yazısı iletti. Söz konusu başvuruda, "CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı ve Grup Başkanı Özgür Özel'in saat 13.30'da kürsüye çıkarak milletvekillerine hitap edeceği" vurgulandı.

ÖZGÜR ÖZEL: BİZE ULAŞAN OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Yaşanan takvim krizi ve toplantının iptal edilebileceği iddiaları üzerine açıklamalarda bulunan Özgür Özel, hukuki veya iç tüzük açısından hiçbir engelleri olmadığını belirtti. Özel, süreci şu sözlerle özetledi:

"Meclis grup iç yönetmeliğimiz çok açık. 'Grup Başkanlığı’nda herhangi bir boşalma olduğunda, yapılan ilk kapalı grup toplantısında yenisi seçilir' ve 'Yenisi seçilene kadar eskisi devam eder' kuralları net. Ben zaten grup başkanlığı görevini sürdürüyordum. Olası bir boşalma yorumuna karşı usulüne uygun kapalı bir toplantı yaptık ve 110 arkadaşımızın açık desteğiyle tekrar seçildik. Bu karar Meclis Başkanlığı’na yollandı ve incelenerek seçimi tescil etti. Genel Merkezin başvurusuyla birlikte ikisini de uyguladılar; genel başkan ünvanımı sitelerinden kaldırıp, grup başkanı ünvanımı siteye işlediler. Yani burada herhangi bir tereddüt yok. Bize ulaşan olumsuz bir durum da söz konusu değil. 13.30’daki açık grup toplantımız, ilan ettiğimiz gibi yarın yapılacaktır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Florentino Perez’den beklenen Mourinho açıklaması geldi Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi
Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı
Şampiyonlar Ligi’nde resmen para yağdı İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
Uruguay’ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu Lucas Torreira yok Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Lucas Torreira yok

14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:47
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
13:17
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 14:13:32. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.