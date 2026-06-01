Aziz Yıldırım\'dan Arda Güler bombası

01.06.2026 13:47
Aziz Yıldırım'ın, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'i bir sezonluğuna Fenerbahçe'ye kiralamak için çalışma yürüttüğü öne sürüldü. Milli yıldızın ailesiyle temas kurulduğu iddia edilirken, transferin gerçekleşmesinde Arda'nın Real Madrid'deki rolü ve yeni teknik direktör olması beklenen Jose Mourinho'nun planlarının belirleyici olacağı ifade edildi.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Real Madrid forması giyen Arda Güler'i bir sezonluğuna sarı-lacivertli takıma döndürmek için çalışma yürüttüğü öne sürüldü. Yıldırım'ın, genç yıldızın ailesiyle de temas kurduğu iddia edildi.

ARDA GÜLER İÇİN DEV PLAN

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer gündemine damga vuracak bir iddia ortaya atıldı. Sözcü'nün haberine göre başkan adayı Aziz Yıldırım, Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler'i bir sezonluğuna kiralamak için çalışma yürütüyor. Sarı-lacivertli camianın yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Arda'nın yeniden Fenerbahçe forması giymesi için hazırlık yapıldığı belirtildi.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİNİN MERKEZİNDE

Haberde, Aziz Yıldırım'ın Arda Güler transferini yalnızca sportif bir hamle olarak görmediği ifade edildi. 21 yaşındaki futbolcunun takıma katılmasıyla Fenerbahçe'nin uzun süredir beklediği şampiyonluk hedefine daha güçlü şekilde ulaşabileceği düşünülüyor. Yıldırım'ın, Arda'nın sahadaki kalitesinin yanı sıra taraftar üzerindeki etkisini de önemli bir avantaj olarak değerlendirdiği aktarıldı.

"YENİ NESİLLERİN FENERBAHÇELİ OLMASI" HEDEFİ

Transfer planının arkasındaki en dikkat çekici detaylardan biri de kulübün gelecek vizyonu oldu. İddiaya göre Aziz Yıldırım, Arda Güler'in yeniden sarı-lacivertli formayı giymesinin çocuklar ve genç taraftarlar üzerinde büyük etki yaratacağını düşünüyor. Bu nedenle transferin yalnızca saha içi değil, kulübün marka değeri açısından da stratejik önem taşıdığı belirtiliyor.

AİLESİYLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Haberde Aziz Yıldırım'ın, Arda Güler'in babası ve menajeriyle doğrudan görüşme yaptığı da öne sürüldü. Milli futbolcunun ikna edilmesi halinde resmi girişimlerin hız kazanabileceği ifade edildi.

KARARI REAL MADRID BELİRLEYECEK

Transferin gerçekleşmesindeki en önemli unsurun ise Arda Güler'in yeni sezondaki rolü olacağı belirtiliyor. Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Jose Mourinho'nun planları ve genç yıldıza vereceği görev, transfer sürecinde belirleyici olacak. Arda'nın, Madrid ekibindeki durumunu netleştirdikten sonra geleceğiyle ilgili karar vermesi bekleniyor.

    Yorumlar (1)

  • Erol Erol:
    Çok iyi olur ancak klüp izin vermez.100 milyon eurolardan bahsediyorlar,paraları geçtim klüp açıklqması var arda biryere gitmiyor diyen 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asensio'dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım
İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'ta yeniden zorunlu göç başladı
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne aldı
