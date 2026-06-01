Aziz Yıldırım\'dan Arda Güler bombası

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Real Madrid forması giyen Arda Güler'i bir sezonluğuna sarı-lacivertli takıma döndürmek için çalışma yürüttüğü öne sürüldü. Yıldırım'ın, genç yıldızın ailesiyle de temas kurduğu iddia edildi.

ARDA GÜLER İÇİN DEV PLAN

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer gündemine damga vuracak bir iddia ortaya atıldı. Sözcü'nün haberine göre başkan adayı Aziz Yıldırım, Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler'i bir sezonluğuna kiralamak için çalışma yürütüyor. Sarı-lacivertli camianın yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Arda'nın yeniden Fenerbahçe forması giymesi için hazırlık yapıldığı belirtildi.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİNİN MERKEZİNDE

Haberde, Aziz Yıldırım'ın Arda Güler transferini yalnızca sportif bir hamle olarak görmediği ifade edildi. 21 yaşındaki futbolcunun takıma katılmasıyla Fenerbahçe'nin uzun süredir beklediği şampiyonluk hedefine daha güçlü şekilde ulaşabileceği düşünülüyor. Yıldırım'ın, Arda'nın sahadaki kalitesinin yanı sıra taraftar üzerindeki etkisini de önemli bir avantaj olarak değerlendirdiği aktarıldı.

"YENİ NESİLLERİN FENERBAHÇELİ OLMASI" HEDEFİ

Transfer planının arkasındaki en dikkat çekici detaylardan biri de kulübün gelecek vizyonu oldu. İddiaya göre Aziz Yıldırım, Arda Güler'in yeniden sarı-lacivertli formayı giymesinin çocuklar ve genç taraftarlar üzerinde büyük etki yaratacağını düşünüyor. Bu nedenle transferin yalnızca saha içi değil, kulübün marka değeri açısından da stratejik önem taşıdığı belirtiliyor.

AİLESİYLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Haberde Aziz Yıldırım'ın, Arda Güler'in babası ve menajeriyle doğrudan görüşme yaptığı da öne sürüldü. Milli futbolcunun ikna edilmesi halinde resmi girişimlerin hız kazanabileceği ifade edildi.

KARARI REAL MADRID BELİRLEYECEK

Transferin gerçekleşmesindeki en önemli unsurun ise Arda Güler'in yeni sezondaki rolü olacağı belirtiliyor. Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Jose Mourinho'nun planları ve genç yıldıza vereceği görev, transfer sürecinde belirleyici olacak. Arda'nın, Madrid ekibindeki durumunu netleştirdikten sonra geleceğiyle ilgili karar vermesi bekleniyor.