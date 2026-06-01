Kızıltepe'de yol verme kavgası: 5 tutuklama, 29 gözaltı

Olay, 28 Mayıs'ta Kızıltepe ilçesi kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolunda meydana geldi. İki aile arasında "yol verme" meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Kılınç ve Doğan Baday hayatını kaybederken, tedavilerinin ardından 6 kişi taburcu edildi. Ağır yaralı olarak Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Vejdi Kılınç da yaşamını yitirdi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Abdullah Kılınç, Doğan Baday ve Vejdi Kılınç'ın öldüğü, 6 kişinin yaralandığı 'yol verme' kavgasında gözaltı sayısı 29 oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i savcılıktan serbest bırakıldı, 5 kişi tutuklandı.
