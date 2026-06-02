Antalya\'daki soruşturma Ankara\'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP\'li isim hakkında yetkisizlik kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin dosyada yetkisizlik kararı verdi. Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Eğer Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı milletvekilleri yönünden yeterli şüphe bulunduğu kanaatine ulaşırsa, o zaman milletvekilleri hakkında bir yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebine esas olacak fezleke düzenleyebilir.

ANTALYA'DAKİ DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, fezleke sürecinin değerlendirilmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

SORUŞTURMA ADAYLIK SÜRECİ İDDİALARINA DAYANIYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecine ilişkin para talebi ve para teslimi iddialarını kapsıyor.

Başsavcılık tarafından yapılan değerlendirmede, dosyada yer alan beyanlar, HTS ve baz kayıtları ile diğer deliller birlikte incelendi.

DOSYADA HANGİ İDDİALAR YER ALIYOR?

Soruşturma kapsamında, CHP Genel Merkezi'nde para talep edildiği, söz konusu paranın temin edilerek Ankara'da teslim edildiği ve sürecin çeşitli görüşmelerle koordine edildiği yönünde iddiaların bulunduğu belirtildi.

Dosyada yer alan beyanlara göre, adaylık süreci kapsamında 1 milyon euro talep edildiği ve bu paranın CHP Genel Merkezi ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişiye teslim edildiği iddia edildi.

HTS VE BAZ KAYITLARI İNCELENDİ

Başsavcılık açıklamasında, para tesliminin gerçekleştiği ileri sürülen tarihlerde tarafların Ankara'da, özellikle CHP Genel Merkezi çevresinde yoğun iletişim trafiği içerisinde olduklarının değerlendirildiği ifade edildi.

Bazı milletvekilleri ile şüpheliler arasında aynı zaman diliminde gerçekleşen görüşmelerin de dosyadaki iddialarla birlikte değerlendirildiği kaydedildi.

YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİ

Savcılık, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/9. maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğunu belirtti.

Bu nedenle Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkındaki soruşturma yönünden yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verildi.

Milletvekilleri dışındaki şüpheliler ve eylemlere ilişkin soruşturmanın ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca yürütülmeye devam ettiği bildirildi.

FEZLEKE SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Milletvekilleri hakkında yürütülen soruşturmalarda yetkili savcılık tarafından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı aracılığıyla TBMM Başkanlığı’na gönderiliyor. Dosya daha sonra TBMM Karma Komisyonu’nda inceleniyor. Komisyonun raporu doğrultusunda Genel Kurul’un dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar vermesi halinde milletvekili hakkında yargılama sürecinin önü açılabiliyor.