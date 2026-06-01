Ali Babacan'dan milli duruş! Çin'de Türkiye’nin potansiyelini övdü

01.06.2026 14:34
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çin’de düzenlenen Ekonomi Forumu’nda Türkiye'nin diplomatik ve lojistik gücüne övgüler yağdırdı. Türkiye'nin ABD ve Çin’in ardından dünyanın en büyük üçüncü diplomatik ağına sahip olduğunu vurgulayan Babacan, "Mevcut ekonomik sorunları çözmek zor değil, reçete; kurala dayalı yönetim ve bağımsız kurumlardır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çin’de düzenlenen ve aralarında Nobel ödüllü ekonomistler, Merkez Bankası başkanları, iş ve akademi dünyasından küresel aktörlerin yer aldığı Ekonomi Forumu’na konuşmacı olarak katıldı. Forumda Türkiye ekonomisinin geleceğine ve mevcut potansiyeline ilişkin soruları yanıtlayan Babacan, Türkiye’nin küresel ölçekteki gücünü verilerle ortaya koyarak umutlu bir tablo çizdi.

"DİPLOMASİDE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜYÜZ, THY İSE BİRİNCİ"

Türkiye’nin uluslararası alandaki muazzam bağlantısallık ve üretim gücüne dikkat çeken Babacan, ülkenin stratejik konumunu şu küresel başarılarla anlattı: "Son dönemde ekonomiye ilişkin giderek daha fazla mesele var; ancak bu meseleleri çözmek o kadar zor değil. Çünkü Türkiye’de bugün çok büyük bir uluslararası üretim tabanı oluşmuş durumda. Türkiye aynı zamanda bağlantısallık açısından en iyi durumdaki ülkelerden biridir. ABD ve Çin’den sonra, dünya genelindeki büyükelçilik ve başkonsolosluk sayısı bakımından üçüncü sıradayız. Türk Hava Yolları, uçtuğu ülke sayısı bakımından dünyada birinci sıradadır. Şu anda 120’den fazla ülkeye uçuyor. Ülkenin bağlantısallığı ve sanayinin büyüklüğü ilerlemek için yeterince iyi bir temel oluşturuyor."

REÇETEYİ AÇIKLADI: İHTİYACIMIZ KURALA DAYALI YÖNETİM

Ekonomik gücü harekete geçirecek asıl unsurun "güven" olduğunu belirten DEVA Partisi lideri, yapısal reform vurgusu yaparak şu şartları sıraladı: "İhtiyaç duyulan şey daha iyi bir kurala dayalı yönetimdir. İhtiyaç duyulan şey Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve aynı zamanda yargı sisteminin bağımsızlığıdır. Ayrıca daha güçlü kurumlara da ihtiyacımız var. Mali kural yoluyla daha öngörülebilir bir maliye politikasına ihtiyacımız var. Daha iyi bir kural bazlı yönetişim sistemiyle ve daha iyi kurumlarla Türkiye’nin bu meseleleri çok daha kolay biçimde çözebileceğini düşünüyorum."

"GEÇMİŞTE İKİ KRİZİ ÇÖZDÜK, ŞİMDİ YENİLENME ZAMANI"

Kendi bakanlığı dönemindeki ekonomik başarılara ve hükümetteki metal yorgunluğuna değinen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben hükümette olduğum dönemde iki önemli krizi yönettim. Bunlardan biri kendi iç krizimiz olan 2001 kriziydi; diğeri ise 2008-2009 küresel ekonomik kriziydi. Bu krizlerle, ülkenin sahip olduğu potansiyel sayesinde, çok etkili ve hızlı biçimde başa çıkabildik. Fakat mesele şu ki, uzun yıllar iktidarda kaldıktan sonra, benim de bir dönem içinde yer aldığım mevcut hükümet bazı yorgunluk belirtileri gösteriyor. Dolayısıyla bir yenilenme ihtiyacı var. Yorgunluk döneminin sona ermesi ve bir noktada yenilenme döneminin başlaması gerekiyor. O zaman sorunlar çok hızlı ve etkili bir biçimde çözülecektir.”

BABACAN’IN SÖZLERİ ÇİN MEDYASINDA YANKILANDI

Ali Babacan’ın foruma damga vuran bu açıklamaları ve röportajları, Çin’in önde gelen 5 büyük medya kuruluşu tarafından manşetlere taşındı. Çin’in dünyaca ünlü yayın organları Global Times, National Business Daily, Sina Finance, Beijing Business Today ve Baidu Baijahao, Babacan’ın Türkiye’nin potansiyeline ve küresel ekonomideki yerine dair analizlerine sayfalarında geniş yer ayırdı.

