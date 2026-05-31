Popun kraliçesi dünyaevine girdi: Dua Lipa Londra\'da evlendi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa ile başarılı İngiliz oyuncu Callum Turner, yaklaşık iki yıldır süren birlikteliklerini resmileştirdi. Ünlü çift, İngiltere’nin başkenti Londra’da, yalnızca aile üyeleri ve en yakın dostlarının katıldığı son derece sade ve samimi bir nikâh töreniyle dünyaevine girdi.

EFSANELERİN MEKANINDA SADE BİR TÖREN

Çiftin nikâhı, Londra’nın dünyaca ünlü isimlerinin gözde evlilik noktası olan tarihi Old Marylebone Town Hall’da kıyıldı. Daha önce Paul McCartney, Ringo Starr ve Liam Gallagher gibi müzik efsanelerinin de evlenmek için tercih ettiği bu ikonik mekândan el ele çıkan taze evlilerin üzerine, yakınları merdivenlerde konfeti ve çiçek yaprakları saçtı.

SCHARPARILLI ZARAFETİ VE KLASİK ŞIKLIK

Düğün her ne kadar sade tutulmuş olsa da Dua Lipa’nın gelinlik tercihi tam anlamıyla geleneksel bir zarafet yansıtıyordu. Ünlü şarkıcı, Daniel Roseberry imzalı özel dikim fildişi rengi, altın düğmeli bir Schiaparelli haute couture etek-ceket takımı tercih etti. Tarzını geniş kenarlı bir şapka, beyaz eldivenler ve Christian Louboutin ayakkabılarla tamamlayan Lipa, adeta büyüledi. Callum Turner ise lacivert çift düğmeli takım elbisesiyle klasik ve asil bir görünüm sergiledi.

İKİNCİ DÜĞÜN İTALYA’DA: ELTON JOHN VE DONATELLA VERSACE DE DAVETLİ

Londra'daki bu sade nikâh, çiftin tek kutlaması olmayacak. Gelen bilgilere göre Lipa ve Turner, İtalya’nın Palermo kentinde 3 gün 3 gece sürecek görkemli bir düğün organizasyonu daha yapacak. En az bir yıldır planlandığı öğrenilen bu büyük kutlamanın davetli listesinde; Elton John, Charli XCX, Mark Ronson ve Donatella Versace gibi dünya yıldızları yer alıyor. Ayrıca Dua Lipa’nın İtalya’daki düğünde giyeceği ikinci gelinliği, yakın arkadaşı olan ünlü tasarımcı Simon Porte Jacquemus’un hazırladığı iddia ediliyor.

2 YILLIK BÜYÜK AŞKTA MUTLU SON

"New Rules" ve "Levitating" gibi hitlerle pop dünyasının zirvesinde yer alan Dua Lipa ile Masters of the Air ve Fantastic Beasts filmlerinin yıldızı Callum Turner, Ocak 2024’te Londra’daki bir kafede tanışmıştı. 2025 yılında nişanlanan ve aşklarını her fırsatta sosyal medyadan ilan eden ikili, nikâhın ardından yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Birlikte yaşlanmaya karar vermek, ortak bir hayat kurmak ve sonsuza kadar en iyi arkadaş olmak gerçekten çok özel bir his.”