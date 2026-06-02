CHP'de dikkat çeken liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
CHP'de dikkat çeken liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil

02.06.2026 06:32
CHP'de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından liderlik tartışmaları sürerken, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekili 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunan ortak bildiriye imza attı. Bildiriye 27 milletvekili destek vermedi. İmza atmayan isimler arasında Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, İlhan Kesici, Gamze Akkuş İlgezdi ve Enis Berberoğlu gibi dikkat çeken isimler yer aldı. Gözler şimdi kurultay sürecine çevrildi.

Mahkemeden çıkan "mutlak butlan" kararının ardından liderlik tartışmalarının devam ettiği CHP'de, Genel Başkan Özgür Özel'e destek veren milletvekillerinden dikkat çeken bir adım geldi.

Aralarında Özel'in de bulunduğu 111 milletvekili, 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısını içeren ortak bildiriye imza attı. Bildiride, CHP'nin geleceğine ve yönetimine karar verecek tek gücün delegeler olduğu vurgulanırken, partinin mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesinin kabul edilmediği ifade edildi.

Milletvekilleri ayrıca, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultayın yapılmaması halinde CHP'nin seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

"PARTİMİZİN MAHKEME KARARLARIYLA ŞEKİLLENDİRİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Ortak bildiride, "Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegâne güç; üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir" denildi.

Bildiride ayrıca, yaşanan krizin hem CHP'ye hem de ülkeye zarar vermemesi için olağanüstü kurultayın en kısa sürede toplanması gerektiği belirtildi.

Ortak bildiriye imza atan CHP'li vekiller şu isimlerden oluştu;

İŞTE BİLDİRİYE İMZA ATMAYAN 27 MİLLETVEKİLİ

CHP'nin 138 milletvekilinden 111'i ortak bildiriyi imzalarken, 27 milletvekili imza vermedi.

Ortak bildiriye imza atmayan isimler şöyle: Ali Fazıl Kasap, Ali Karaoba, Barış Bektaş, Cevdet Akay, Deniz Demir, Erdoğan Toprak, Faik Öztrak, Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, İlhan Kesici, İnan Akgün Alp, Jale Nur Süllü, Kadim Durmaz, Enis Berberoğlu, Mahir Polat, Mustafa Adıgüzel, Oğuz Kaan Salıcı, Ömer Fethi Gürer, Orhan Sarıbal, Rahmi Aşkın Türeli, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer, Sevda Erden Kılıç, Vecdi Gündoğdu ve Yüksel Kılınç.

İmza vermeyen milletvekillerinin önemli bir bölümünün CHP içindeki farklı siyasi çizgileri temsil eden isimlerden oluşması dikkat çekti.

GÖZLER 12 TEMMUZ'A ÇEVRİLDİ

CHP'de kurultay tartışmaları sürerken, 111 milletvekilinin yaptığı çağrı parti içindeki dengelerin yeniden şekillenebileceğine işaret etti. Olağanüstü kurultayın yapılıp yapılmayacağı ve imza vermeyen milletvekillerinin süreçte nasıl bir tutum alacağı merak konusu oldu.

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Dürüst olanlar ortada 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
