Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinde büyük bir sevinç yaşanıyor. Selçuk ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar çiftinin üçüncü çocukları olan bir kız bebek dünyaya gözlerini açtı. Bu doğumla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı çift haneli rakamlara ulaşmış oldu.

ERDOĞAN AİLESİNİN 10. TORUNU DÜNYAYA GELDİ

2016 yılında dünyaevine giren Selçuk ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar çifti, yeni bir evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çiftin bir kız çocuklarının dünyaya gelmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplam torun sayısı 10’a yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğan kız torunuyla birlikte dedelik sevincini bir kez daha tattı.

BAYRAKTAR ÇİFTİNİN ÜÇÜNCÜ ÇOCUK SEVİNCİ

Başarılı projeleriyle tanınan Bayraktar çifti, bu doğumla birlikte üçüncü kez anne ve baba olma heyecanını yaşadı. 2017 yılında ilk çocukları Canan Aybüke'yi, 2024 yılında ise oğulları Asım Özdemir'i kucaklarına alan çiftin yeni bebekleri, Canan Aybüke ve Asım Özdemir'den sonraki üçüncü çocukları olarak aileye katıldı.

AİLE GENİŞLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genişleyen ailesinde torunların dağılımı da dikkat çekiyor. Erdoğan ailesinde; Esra Erdoğan Albayrak ve Berat Albayrak çiftinin 4, Bilal Erdoğan ve Reyyan Erdoğan çiftinin ise 3 çocuğu bulunuyor. Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin üçüncü bebeklerinin de dünyaya gözlerini açmasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplam torun sayısı resmi olarak 10'a ulaştı. Yeni doğan bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.