CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

01.06.2026 21:17  Güncelleme: 21:32
Mahkemeden çıkan 'mutlak butlan' kararının ardından liderlik krizinin devam ettiği CHP'de 111 milletvekili olağanüstü kurultay çağrısını içeren ortak bildiriye imza attı. Aralarında CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel'in de yer aldığı milletvekilleri, olağanüstü kurultay için 12 Temmuz 2026 tarihini işaret etti.

Mahkemeden çıkan 'mutlak butlan' kararının ardından liderlik krizinin devam ettiği CHP'de Özgür Özel cephesinden yeni bir hamle geldi.  

111 VEKİLDEN ORTAK BİLDİRİ: 12 TEMMUZ’DA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPILSIN

Aralarında Özel'in de bulunduğu 111 milletvekili, olağanüstü kurultay çağrısını içeren ortak bildiriye imza attı. Bildiride,  25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultayın yapılmaması halinde partinin seçimlere girememe riskinin olduğu belirtilerek, 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulunuldu.

“PARTİMİZİN MAHKEME KARARLARIYLA ŞEKİLLENDİRİLMESİNİ ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Söz konusu bildiride şu ifadelere yer verildi: "Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak; Partimizin, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz. Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegâne güç; üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir.

Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir. Partimiz bugün aynı zamanda, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır.

“PARTİMİZE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIMIZI KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURURUZ”

Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet’e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Öte yandan ortak bildiriye imza atan CHP'li vekiller şu isimlerden oluştu;

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Tamam Yapılsın Tek Aday Kılıçdaroğlu Olsun Ve Her Yere Adı Şaibeye Karışmamış Yöneticiler Seçilsin 1 4 Yanıtla
    dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Saçmalama bahadır..senin CHP li olmadığın butlanı savunmadan belli 0 0
    dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Bahadır sen ne içiyorsun böyle kafan güzel. 0 0
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    güzel bir fikir. oturup anlaşsınlar. 1 1 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Millet iradesine tabiiki sahip çıkacak..o butlanı partiden şutlayacaklar Hatta üyeliğini bile iptal etsinler 0 0 Yanıtla
  • Joker Kalp Joker Kalp:
    CHP Atatürk’ün kurmuş olduğu ve maneviyatına zarar getirir hale gelmesinden kapatılıp, dernek haline getirilmeli, Eskiye sünger çekip, Sıfırdan yeni parti kurulmalı. 0 0 Yanıtla
  • mesut mesut:
    4 Ayaklı Yünü Değerli ler Üzüldü 0 0 Yanıtla
