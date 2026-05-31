Varşova\'da gökdelenler arasında 500 metre slackline rekoru

31.05.2026 18:05
POLONYA'nın başkenti Varşova'da Estonyalı slackline sporcusu Jaan Roose, ülkenin en yüksek iki binası arasına gerilen yaklaşık 500 metre uzunluğundaki ip üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi.

POLONYA'nın başkenti Varşova'da Estonyalı slackline sporcusu Jaan Roose, ülkenin en yüksek iki binası arasına gerilen yaklaşık 500 metre uzunluğundaki ip üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yerden 180 metre yükseklikte yapılan geçiş, 30 dakika sürdü.

Başkent Varşova'da düzenlenen etkinlikte, slackline branşında 3 kez dünya şampiyonu olan 34 yaşındaki Estonyalı Jaan Roose, tarihi Kültür ve Bilim Sarayı (237 metre) ile Avrupa Birliği'nin en yüksek binası olan Varso Kulesi (310 metre) arasındaki mesafeyi katetti. Yerden 180 metre yükseklikte, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki ip üzerinde yapılan geçişte; saat 09.04'te Kültür ve Bilim Sarayı'nın saat katından yürüyüşe başlayan sporcu, 09.34'te Varso Kulesi'nin teras katına ulaşarak parkuru tamamladı.

Sporcunun üzerinde yürüdüğü özel ipin genişliğinin 19 milimetre olduğu belirtilirken, yürüyüş sırasında denge çubuğu kullanmayan Roose'un, güvenlik amacıyla emniyet kemeri ve özel bir koruyucu halat kullandığı ifade edildi.

Şehir merkezinin üzerindeki soğuk hava ve rüzgarlı koşullarda parkuru tamamlayan Roose, yaptığı açıklamada rüzgarın etkisini özellikle parkurun ikinci yarısında hissettiğini kaydetti. Rüzgar nedeniyle üç kez denge kaybı tehlikesi yaşadığını belirten Estonyalı sporcu, kollarındaki kan dolaşımının normale dönmesi için duraklayarak dinlenmek zorunda kaldığını aktardı.

Jaan Roose, 15 Eylül 2024'te İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üst kısmında 1074 metrelik özel bir ipin üstünde yürüyerek, Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde geçen ilk insan olarak Türkiye'de tarihe geçmişti.

Kaynak: DHA

