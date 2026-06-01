TBMM\'den Özgür Özel\'in grup toplantısına onay

01.06.2026 18:14
TBMM Başkanlığı, CHP'deki grup toplantısına ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Özgür Özel'in başvurusunu değerlendiren TBMM, grup toplantısının yapılmasına izin verdi. CHP'nin grup toplantısı TBMM'nin resmi internet sitesindeki programa işlenirken, grup toplantısı yarın saat 13.30'da Büyük Grup Salonu'nda gerçekleşecek.

ÖZGÜR ÖZEL, GRUP TOPLANTISINI YAPABİLECEK

TBMM Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Meclis grup toplantısıyla ilgili yaşanan tartışmalara son noktayı koydu. CHP'nin TBMM'deki grup toplantısının tarihine kendisinin karar vereceğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu ile mutlak butlan kararının ardından TBMM'de CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in başvurularını değerlendiren TBMM Başkanlığı, Özgür Özel'in grup toplantısının yapılmasına resmi olarak izin verdi.

TBMM'NİN HAFTALIK PROGRAMINA EKLENDİ

Alınan kararın ardından CHP’nin toplantısı, TBMM’nin resmi internet sitesindeki haftalık programa eklendi. Buna göre CHP Meclis Grup Toplantısı, yarın saat 13.30’da TBMM Büyük Grup Salonu’nda gerçekleştirilecek.

CHP GRUBUNDAN TBMM BAŞKANLIĞI'NA JET BAŞVURU

Öte yandan CHP Meclis Grubu, yarınki TBMM Grup Toplantısı'nın sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi adına Meclis Başkanlığı'na resmi bir başvuru yazısı iletmişti. Söz konusu başvuruda, "CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı ve Grup Başkanı Özgür Özel'in saat 13.30'da kürsüye çıkarak milletvekillerine hitap edeceği" vurgulanmıştı.

    Yorumlar (3)

  • Gülnihal Demir Gülnihal Demir:
    Bunlara ülke emanet edilmez 1 2 Yanıtla
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Boş bidon peşindekiler boş teneke 1 1 Yanıtla
  • Muammer Doğu Muammer Doğu:
    Eee ne işe yarayacak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
