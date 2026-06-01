Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum

01.06.2026 18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından, CHP'deki mutlak butlan tartışmalarına ilişkin konuştu. Erdoğan, "Kurultay salonlarından taşan bu tartışmaların hiçbirinde yokuz, olmayacağız. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan tartışmalarına ilk kez değindi.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE: SOKAKLARIN KARIŞTIRILMASINA İZİN VERMEYİZ

CHP'nin kendi içindeki tartışmalarının tarafı olmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Ana muhalefet partisinin içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkemelere taşan siyasi mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık, olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar bu toprakların mayası şiddete, nümayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bir taraftan bayramın neşesi gönüllerimizi sarıp, sarmalarken diğer taraftan trafik kazalarında kaybettiğimiz 70 vatandaşımızın acısı milletçe yüreğimize dağlamıştır. Tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına tahammülümüz olmasa da vefat ve yaralı sayısı geçmiş yıllara göre bu sene azalmıştır. Yeni yollar, yoğun trafik tedbirleri, hava destekli denetimlerle ağır vasıta kısıtlamaları gibi önlemler neticesinde kayda değer iyileştirmeler sağlanmıştır. Araç ve insan hareketliliğinin zirveye çıktığı 9 günlük bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın güvenliği için çalışan güvenlik ve karayolları personelimize teşekkür ediyorum.

"OTOYOL UZUNLUĞUMUZU İKİ KATTAN FAZLA ARTIRDIK"

2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı 8,5 milyon iken şehirlerarası ortalama hızımız saatte yalnızca 40 kilometreydi. Bugün ülkemizdeki araç sayısı 33,6 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye yükseldi. Bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik güvenliğini, konforunu önemli ölçüde artırdık. Bölünmüş yollarla birlikte otoyol uzunluğumuzu da iki kattan fazla artırdık. Otoyollarımızı 3 bin 796 kilometreye çıkardık. Dağları tünellerle, vadileri ve akarsuları köprüler ve viyadüklerle geçtik. 311 kilometre olan köprü viyadük uzunluğumuzu 821 kilometreye, sadece 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 856 kilometreye yükselttik.

"İSTANBUL HAVALİMANI DÜN REKOR KIRDI"

Türkiye hızlı trenin konforuyla ilk defa bizim dönemimizde tanışmıştır. Hızlı tren hatlarımızı bayram boyunca 322 bin yolcumuz kullandı. Hava yolunu halkın yolu haline getirerek, bir zamanlar yalnızca elitlerin kullandığı imkanları milletimizin istifadesine sunduk. Şimdi 58 havalimanımızla yıllık 250 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Gezici vandalların yapılmasın diye ortalığı yakıp yıktığı İstanbul Hava limanımız dünyanın en prestijli havalimanı arasında gösteriliyor. Gezicilerin buraya uçak inmez dediği havalimanımız dün bin 730 uçak trafiğiyle rekor kırdı.

"ULAŞTIRMA YATIRIMLARININ ÜRETİME ETKİSİ 2 TRİLYON DOLAR"

Birileri sadece laf üretirken biz 23 yıl boyunca iş ürettik, hizmet ürettik, Türkiye'nin çehresini değiştirecek vizyon projelerini hayata geçirdik. Ulaştırma yatırımlarımızın üretime etkisi 2 trilyon doları bulmaktadır. Bu yatırımların yıllık ortalama istihdama etkisi 1 milyon 200 bin civarındadır. Bu yatırımlar sayesinde vakit ve yakıt israfı önlenmiş, çevre kirliliği azaltılmış, turizmden tanıma birçok sektörde ilave katma değer üretilmesi sağlanmıştır. Ulaştırma alanındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

"42 ŞEHRİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK PROJEYİ HIZLANDIRDIK"

2026 yılı için hedefimiz 144'ü karayolu olmak üzere toplam 188 projeyi halkımızın istifadesine sunmaktır. 42 şehrimizi birbirine bağlayacak olan Ankara-Kırıkkale-Delice otoyoluyla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsünün yer aldığı 122 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız.

"AYASOFYA, MEDENİYETİMİZDEKİ MÜMTAZ YERİNE YENİDEN KAVUŞMUŞTUR"

Minarelerinden ezan-ı Muhamediler yükselen Ayasofya aynı zamanda feth-i mübinin sembolü olmuştur. Bu sembol uzun yıllar mahzun ve boynu bükük bırakılmıştır. Fatih'in emaneti Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kırarak bu yarayı hamdolsun biz kapattık. Yıllarca gözü yaşlı, gönlü yaslı olan Ayasofya artık kubbesinde inleyen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve minarelerinden yükselen ezan-ı Muhammediyle medeniyetimizdeki mümtaz yerine tekrar kavuşmuştur.

“İSTANBUL TÜRK VE MÜSLÜMAN KALACAKTIR”

İstanbul'un duvarlarını "Zulüm 1453'te başladı" diyen Bizans artıklarına rağmen İstanbul Türk ve Müslüman kalacaktır. İstanbul'un fetih ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak, İstanbul'a hizmet etmeyi, dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz. Peygamber efendimizin müjdesine nail olan Sultan Fatih'i, kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmetle yâd ediyorum.

"BUGÜN SÖZ VE ETKİ SAHİBİ TÜRKİYE VARDIR"

Dünyada ve bölgemizde siyasi, ekonomik, diplomatik bakımından çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Yönümüzü nereye çevirsek aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye olarak bu oyunları bozmaya çalışırken diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmemizin mücadelesini veriyoruz. Bugün savunma sanayinde, diplomaside destan yazan Türkiye var. Ekonomide, ticarette söz ve etki sahibi Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan Türkiye vardır.

"HER SATAŞANA CEVAP VERMEK GİBİ BİR LÜKSE SAHİP DEĞİLİZ"

İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır o da Türkiye'dir. Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır. Biz birileriyle laf yarıştırmanın değil kutsal emanetini taşıdığımız aziz milletimize daha parlak gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Türk devletini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil terörsüz Türkiye başta olmak üzere ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecinde çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumun görevidir. Biz ittifak ve iktidar olarak bundan sonra da birleştirici olmaya özen göstereceğiz. Milletimizin çıkarlarını önceleyecek, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek yolumuza devam edeceğiz."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Servet Yeşilkaya Servet Yeşilkaya:
    Yok canım Allah Allah 1 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Her şeyin olduğu gibi bu konununda başından sonuna kadar içinde olduğunuzu sağır sultan bile biliyor. Her zaman ki gibi görmedim duymadım bilmiyorum yakışanı yapmaya devam edin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
