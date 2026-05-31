Cam Silme Esnasında Düşen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Cam Silme Esnasında Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

31.05.2026 23:09
FATİH'te cam silerken 5. kattan düşen Türkmenistan uyruklu Telli Novruzova hayatını kaybetti.

İstanbul’un Fatih ilçesinde cam silerken 5'inci kattan apartman boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.

1'İNCİ KATTAKİ DAİRENİN BANYO DUVARI KIRILARAK ÇIKARILSA DA KURTARILAMADI

Olay, saat 18.00 sıralarında Koca Mustafapaşa Mahallesi Cambaziye Mektebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yaşadığı binanın 5'inci kattaki evinin camını silmek isteyen Türkmenistan uyruklu Telli Novruzova, apartman boşluğuna düştü. Binada yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman boşluğunda sıkışan Telli Novruzova'ya ulaşmak için 1'inci kattaki dairenin banyo duvarını kırdı. Bulunduğu yerde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

SAVCILIK ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından savcılık, olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirdi. Novruzova’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 

Kaynak: DHA

Türkmenistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

