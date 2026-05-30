Kılıçdaroğlu, Uşak Belediyesi'nde olanlara atıfta bulundu: Baba ocağının kitabında yazar mı?

30.05.2026 14:57
'Mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 2 buçuk yıl sonra parti genel merkezine gitti. Partililer tarafından karanfillerle karşılanan Kılıçdaroğlu, "Sizin o her fırsatta dilinize doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak belediyesinde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu?" ifadelerine yer verdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez parti genel merkezine gitti.

UŞAK BELEDİYESİ'NDE OLANLARA ATIFTA BULUNDU 

Burada toplanan partililer tarafından karanfillerle karşılanan Kılıçdaroğlu, Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin çarpıcı bir çıkışa imza attı. Kılıçdaroğlu, "Sizin o her fırsatta dilinize doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak belediyesinde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu?" ifadelerine yer verdi.

"YENİ PARTİ İÇİN HAZIRIZ DİYENLER..."

"Nasıl yol yürüyeceğimize siz karar vereceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu, "Kapatma olursa yeni parti için hazırız diyenler iyi bilsin ki, ülkeye, millete hizmet etmeyi şiar edinenlerin partisi. Hiçbir CHP'li çift ajandalı değildir. CHP, mandacılara ya istiklal ya ölüm diyenlerin partisidir. Arınacağız, önce CHP sonra Türkiye arınacak. Bu milletin dertlerini de unutmayacağız" dedi. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Aklıma bir an SGK genel başkanlığı yaptığın dönem geldi.Anladınız sen oni 0 0 Yanıtla
  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    helal olsun temizlersen 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
