Sadettin Saran: Bir yere gitmiyorum

30.05.2026 14:50
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, seçim öncesi katıldığı bayramlaşma töreninde camiaya birlik mesajı verdi. Görev sürecindeki son bayramlaşma törenine katıldığını belirten Saran, "Bir yere gitmiyorum" diyerek Fenerbahçe'ye desteğinin süreceğini vurguladı. Yaklaşan başkanlık seçimini ise "Fenerbahçe'nin demokrasi bayramı" olarak değerlendirdi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, başkanlık seçimi öncesinde camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Görev süresinin son bayramlaşma törenine katıldığını belirten Saran, "Bir yere gitmiyorum" diyerek Fenerbahçe'ye destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

SON BAYRAMLAŞMA TÖRENİNDE KONUŞTU

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi mevcut başkan Sadettin Saran'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bayramlaşma töreninde konuşan Saran, görev sürecindeki son bayramlaşma organizasyonunda yer aldığını belirterek duygularını paylaştı.

"Bugün burada son bayramlaşma töreninde sizlerle olmaktan hem duyguluyum hem mutluyum" diyen Saran, camiaya veda etmeyeceğinin de altını çizdi.

"FENERBAHÇE'DEN KOPMAYACAĞIZ"

Sarı-lacivertli kulübe olan bağlılığını vurgulayan Saran, görevde olsun ya da olmasın Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Saran, "Ama bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz benim ve arkadaşlarımın içinde ve biz samimi, sahici bir şekilde destek olacağız" ifadelerini kullandı.

SEÇİM İÇİN "DEMOKRASİ BAYRAMI" DEDİ

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek başkanlık seçimine de değinen Sadettin Saran, kongreyi "demokrasi bayramı" olarak nitelendirdi. Saran, "Haftaya da bir demokrasi bayramımız var. Fenerbahçe'nin demokrasi bayramı. O da şimdiden kutlu olsun, Fenerbahçe için hayırlısı olsun" dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Konuşmasının sonunda camianın kenetlenmesinin önemine dikkat çeken Saran, Fenerbahçe'nin en büyük gücünün birlik ruhu olduğunu söyledi.

Deneyimli başkan, "Fenerbahçe'nin en büyük gücü, şartlar ne olursa olsun kenetlenmesidir. Ben bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgisi her zaman içimizde. Biz samimi ve sahici bir şekilde her zaman destek olacağız" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

