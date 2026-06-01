2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar

FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde futbolun akışını hızlandıracak ve hakemlerin yetkilerini genişletecek yeni kuralları açıkladı. Bazı uygulamalar ise şimdiden sahalarda kullanılmaya başlandı.

İLK KURAL SAHADA UYGULANDI

2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak yeni oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Japonya ile İzlanda arasında oynanan karşılaşmada gündeme geldi.

Yeni düzenlemeye göre oyundan çıkan futbolcunun 10 saniye içinde sahayı terk etmesi gerekiyor. Sürenin aşılması halinde oyuna girecek futbolcu 1 dakika bekletiliyor ve takım bu süre boyunca 10 kişi mücadele ediyor.

İzlandalı Hlynsson'un sahadan çıkışı 10 saniyeyi aşınca yerine oyuna girecek Thorvaldsson 1 dakika bekletildi. Japonya ise bu süreçte gol bulmayı başardı.

TAÇ ATIŞLARINDA SÜRE SINIRI

FIFA'nın yeni uygulamaları arasında taç atışları da yer alıyor. Hakemin uyarısına rağmen futbolcu 5 saniye içerisinde taç atışını kullanmazsa top doğrudan rakip takıma verilecek. Böylece zaman geçirme girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

KALE VURUŞUNDA ŞAŞIRTAN KARAR

Yeni kuralların en dikkat çekici maddelerinden biri de kale vuruşları oldu. Kaleci veya oyuncu, kale vuruşunu 5 saniye içinde kullanmazsa hakem rakip takım lehine korner kararı verebilecek. Bu uygulama, özellikle maçların son bölümlerinde yaşanan zaman kayıplarını azaltmayı amaçlıyor.

AĞZINI KAPATAN FUTBOLCUYA KIRMIZI KART

FIFA'nın disiplin konusunda da sert adımlar attığı görüldü. Yeni düzenlemeye göre bir futbolcu rakibiyle yaşadığı tartışma sırasında ağzını eli, kolu veya formasıyla kapatarak konuşursa hakem doğrudan kırmızı kart gösterebilecek. Bu kararın, gizli hakaret ve sportmenlik dışı davranışları engellemek için getirildiği belirtildi.

PROTESTOYA KIRMIZI KART

Hakem kararlarını protesto etmek amacıyla sahayı terk eden futbolcular da ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Böyle bir durumda oyuncular kırmızı kart görebilecek, takımın maçı tatil ettirmesi halinde ise hükmen mağlubiyet kararı verilebilecek.

SAKATLANAN OYUNCU HEMEN DÖNEMEYECEK

Yeni uygulamalardan biri de sağlık müdahaleleriyle ilgili olacak. Sahada tedavi gören bir futbolcu, oyuna dönmeden önce en az 1 dakika saha dışında beklemek zorunda kalacak. FIFA bu kararla sakatlıkların zaman geçirme amacıyla kullanılmasını önlemeyi hedefliyor.

VAR'IN YETKİSİ GENİŞLİYOR

Video Yardımcı Hakem sistemi de yeni dönemde daha fazla pozisyona müdahale edebilecek.

VAR artık;

Yanlış ikinci sarı kart sonucu çıkan kırmızı kartlarda,

Yanlış oyuncuya kart gösterilmesinde,

Hatalı verilen korner kararlarında devreye girebilecek.

Ancak korner kullanıldıktan sonra karar geri alınamayacak.

SU MOLALARI DEVAM EDECEK

2026 Dünya Kupası'nda sıcak hava koşulları nedeniyle su molaları da uygulanacak. Genellikle her iki devrenin 22. dakikası civarında oyuncuların kısa süreli su molası kullanmasına izin verilecek.