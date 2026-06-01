İsrail, Lübnan'da hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

01.06.2026 19:16
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde Cebel Amil Hastanesi ve çevresine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hastane ve bir bina ağır hasar alırken, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı öğrenildi. Saldırının boyutu hastaneden gelen görüntülere yansıdı.

HASTANEYE HAVA SALDIRISI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı Ma'rake beldesi kavşağında, kentin en büyük hastanesi olan Cebel Amil'in karşısındaki bir bina ile otoparkı hedef aldı. Saldırıda çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise saldırının etkisiyle Cebel Amil Hastanesi'nin camlarının kırıldığı, çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldiği görüldü.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 433 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Kaynak: AA

