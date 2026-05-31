Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'da Hüseyin Şenol'un (51), hafif ticari araçla seyir halindeyken arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu yakınlarının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi, eşi S.Ç. ve oğlunun da yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Aralarında Hüseyin Şenol'un ağabeyi Z.Ş.'nin de (59) olduğu şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,