Liverpool'da Arne Slot dönemi resmen sona erdi

30.05.2026 15:06
Liverpool, teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Premier Lig'i 5. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi dışında kalan İngiliz devinde, Bournemouth'u tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına taşıyan Andoni Iraola'nın teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday olduğu öne sürüldü. Liverpool'un kısa süre içinde İspanyol çalıştırıcı için resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

LIVERPOOL'DAN RESMİ AYRILIK AÇIKLAMASI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Arne Slot dönemi sona erdi. Sezona büyük hedeflerle başlayan ancak beklentilerin gerisinde kalan Merseyside temsilcisi, Premier Lig'i 5. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alamadı. Bu gelişmenin ardından yönetim teknik direktör değişikliği kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Liverpool, Arne Slot'un teknik direktörlük görevinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını ve yerine gelecek ismin belirlenmesi için sürecin başlatıldığını teyit eder. Kulübümüzden bir Premier League şampiyonluğu kazanarak ayrılan Slot'a, verdiği katkılar için en içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

GÖZLER ANDONI IRAOLA'YA ÇEVRİLDİ

Liverpool'un yeni teknik direktör adayları arasında ilk sırada Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola'nın bulunduğu belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre kırmızılar, başarılı İspanyol çalıştırıcıyı takımın başına getirmek istiyor. Kulübün önümüzdeki günlerde Bournemouth ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.

BOURNEMOUTH İLE TARİHE GEÇTİ

42 yaşındaki Andoni Iraola, bu sezon Bournemouth ile kulüp tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı. Premier Lig'i 6. sırada tamamlayan Bournemouth, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Böylece İngiliz ekibi, 127 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme başarısı gösterdi.

SEZONUN EN ÇOK KONUŞULAN TEKNİK ADAMLARINDAN BİRİ OLDU

Gösterdiği performansla İngiltere'de sezonun en dikkat çeken teknik direktörlerinden biri haline gelen Iraola'nın, Liverpool yönetiminin bir numaralı tercihi olduğu ifade edildi. Başarılı teknik adamın geleceğiyle ilgili kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

ARNE SLOT'UN LIVERPOOL KARNESİ

Arne Slot, Liverpool'un başında çıktığı 113 resmi karşılaşmada 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyet yaşadı. Hollandalı teknik adam yönetimindeki Liverpool, bu süreçte rakip fileleri 227 kez havalandırırken kalesinde ise 140 gol gördü.

