CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama

01.06.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de grup toplantısını kimin yapacağına dair tartışmalar devam ederken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel tarafından yazı geldiğini belirten Kurtulmuş, "Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Vekiller talep ederse yapılır. Ancak iki taraf arasında çelişki sürmektedir, bu çelişkinin giderilmesiyle ilgili bir yazı tabii ki gönderilecektir." dedi.

CHP’de mahkemenin mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında "grup başkanlığı" krizi patlak verdi. Özel, mutlak butlanın hemen ardından TBMM'de yapılan seçimde partisinin grup başkanı seçilirken, Kılıçdaroğlu ise vekillere gönderdiği yazıda kendi izni olmadan grup toplantısının yapılamayacağını belirtti. 

KURTULMUŞ'TAN CHP AÇIKLAMASI

CHP'de Meclis grup toplantısını kimin yapacağına dair tartışmalar sürerken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan açıklama geldi. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel tarafından Meclis Başkanlığına yazı gönderildiğini belirten Kurtulmuş, iki taraf arasındaki çelişkinin devam ettiğini söyledi. Meclis Başkanlığının parti içi ya da grup içi anlaşmazlıkların bir tarafı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, milletvekillerinin talep etmesi halinde toplantının yapılacağını ancak öncelikle bu karmaşanın çözülmesi gerektiğini ifade etti.

"MECLİS BAŞKANLIĞI, PARTİ İÇİ İHTİLAFIN TARAFI DEĞİLDİR"

Hürriyet'e konuşan Kurtulmuş şunları söyledi: "Meclis Başkanlığı, tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder. Meclis kurulduğundan beri böyledir. Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Meclis Başkanlığının tarafsızlık ilkesi gereği de bunu hassasiyetle korumaya dikkat ediyoruz.

"KILIÇDAROĞLU'NU, CHP GENEL BAŞKANI OLARAK MECLİS KAYITLARINA ALDIK"

Sayın Kılıçdaroğlu tarafından gelen ve mutlak butlan kararıyla ilgili yazı bize ulaştığı anda biz gereğini yaptık ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Meclis kayıtlarına aldık.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN GRUP BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ YAZIYI DA KABUL ETTİK"

Hemen arkasından Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’ndan gelen CHP Grubu’nun iç yönetmelikleri gereğince gerçekleştirilmiş bir grup toplantısı sonrasında, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ile ilgili yazıyı da kabul ettik. Gereğince de Sayın Özel'in kapısındaki Genel Başkanlık tabelasını kaldırarak Grup Başkanı tabelasını koyduk. Biz Meclis Başkanlığı olarak bize gelen yazılar çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Vekiller talep ederse yapılır.

"ÇELİŞKİNİN GİDERİLME YERİ TBMM BAŞKANLIĞI DEĞİL"

Eğer bu yazılarda bir çelişki varsa ki öyle görünüyor, bu çelişkinin giderilme yeri TBMM Başkanlığı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak, bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir.

En kısa zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına o yazıyı göndeririz. İki taraftan da yazı var. Bu durumun netleştirilmesiyle ilgili. Grup Başkanlığından gelen yazı da işleme alınmıştır. Ancak iki taraf arasında çelişki sürmektedir, bu çelişkinin giderilmesiyle ilgili bir yazı tabii ki gönderilecektir.

"ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ İÇİN CHP GENEL BAŞKANINA YAZI YAZILDI"

Meclis’te 6 grup var, hiçbir siyasi partinin Meclis Grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahlimiz olmadı, olmayacaktır da. Dolayısıyla meclis grubunun nasıl toplanacağı, her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir. Bu durum Meclis Başkanlığının, ‘Hayır, öyle değil şöyle yap’ diyeceği bir husus değildir. Ümit ederim en kısa süre içerisinde bu sorun çözülür. 

Eğer grup toplantısı usulüne uygun şekilde yapılırsa tabii ki TBMM TV her grubu yayınlar. Bana gelen iki yazıdan bahsettim. İkisinin arasında çelişki var. Çelişkinin giderilmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına yazı yazıldı."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı, Özgür Özel, TRT Tabii, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?
Ürdün, milli takımın Dünya Kupası maçları için resmi mesai saatlerini esnetecek Ürdün, milli takımın Dünya Kupası maçları için resmi mesai saatlerini esnetecek
Tekne çarpan Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı Tekne çarpan Survivor yarışmacısının son hali ortaya çıktı
Nevşehir’de babasından kaçan zihinsel engelli şahıs deredeki ağaçta asılı kaldı Nevşehir'de babasından kaçan zihinsel engelli şahıs deredeki ağaçta asılı kaldı
Trump yanıtını gönderdi, İran’dan değişikliklere çok sert tepki geldi Trump yanıtını gönderdi, İran'dan değişikliklere çok sert tepki geldi
Aziz Yıldırım merak edilen ismi açıkladı: Futbol aklının başına Oğuz Çetin’i getirdik Aziz Yıldırım merak edilen ismi açıkladı: Futbol aklının başına Oğuz Çetin'i getirdik
Canan Karatay kolajen takviyelerinin alternatifini verdi: Kelle paça ve kemik suyu için Canan Karatay kolajen takviyelerinin alternatifini verdi: Kelle paça ve kemik suyu için
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiası ülkeyi karıştırdı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiası ülkeyi karıştırdı
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin

17:44
Galatasaray’dan Abdülkerim için karar İmzalar atılıyor
Galatasaray'dan Abdülkerim için karar! İmzalar atılıyor
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
16:28
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
16:20
Ousmane Dembele’ye şampiyonluk kutlamasında şok Havaya attılar, tutamadılar
Ousmane Dembele'ye şampiyonluk kutlamasında şok! Havaya attılar, tutamadılar
16:13
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor
16:10
Akaryakıta 3 indirim birden
Akaryakıta 3 indirim birden
15:56
Galatasaray’dan ayrılacağı konuşulan Osimhen’in nerede olduğu ortaya çıktı
Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
15:51
33 yıldır hizmet veriyordu Türkiye’nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
15:28
Altında 8 bin TL için tarih verildi
Altında 8 bin TL için tarih verildi
14:18
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:45:24. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.