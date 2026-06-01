CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama

CHP’de mahkemenin mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında "grup başkanlığı" krizi patlak verdi. Özel, mutlak butlanın hemen ardından TBMM'de yapılan seçimde partisinin grup başkanı seçilirken, Kılıçdaroğlu ise vekillere gönderdiği yazıda kendi izni olmadan grup toplantısının yapılamayacağını belirtti.

KURTULMUŞ'TAN CHP AÇIKLAMASI

CHP'de Meclis grup toplantısını kimin yapacağına dair tartışmalar sürerken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan açıklama geldi. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel tarafından Meclis Başkanlığına yazı gönderildiğini belirten Kurtulmuş, iki taraf arasındaki çelişkinin devam ettiğini söyledi. Meclis Başkanlığının parti içi ya da grup içi anlaşmazlıkların bir tarafı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, milletvekillerinin talep etmesi halinde toplantının yapılacağını ancak öncelikle bu karmaşanın çözülmesi gerektiğini ifade etti.

"MECLİS BAŞKANLIĞI, PARTİ İÇİ İHTİLAFIN TARAFI DEĞİLDİR"

Hürriyet'e konuşan Kurtulmuş şunları söyledi: "Meclis Başkanlığı, tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder. Meclis kurulduğundan beri böyledir. Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Meclis Başkanlığının tarafsızlık ilkesi gereği de bunu hassasiyetle korumaya dikkat ediyoruz.

"KILIÇDAROĞLU'NU, CHP GENEL BAŞKANI OLARAK MECLİS KAYITLARINA ALDIK"

Sayın Kılıçdaroğlu tarafından gelen ve mutlak butlan kararıyla ilgili yazı bize ulaştığı anda biz gereğini yaptık ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Meclis kayıtlarına aldık.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN GRUP BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ YAZIYI DA KABUL ETTİK"

Hemen arkasından Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’ndan gelen CHP Grubu’nun iç yönetmelikleri gereğince gerçekleştirilmiş bir grup toplantısı sonrasında, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ile ilgili yazıyı da kabul ettik. Gereğince de Sayın Özel'in kapısındaki Genel Başkanlık tabelasını kaldırarak Grup Başkanı tabelasını koyduk. Biz Meclis Başkanlığı olarak bize gelen yazılar çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Vekiller talep ederse yapılır.

"ÇELİŞKİNİN GİDERİLME YERİ TBMM BAŞKANLIĞI DEĞİL"

Eğer bu yazılarda bir çelişki varsa ki öyle görünüyor, bu çelişkinin giderilme yeri TBMM Başkanlığı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi, bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır. CHP Genel Başkanlığına bu çelişkinin giderilmesi için yazı yazarak, bu hususu talep edeceğiz. Bundan sonraki tartışmalarda ve çelişkilerde Meclis Başkanlığının resen bir işlem yapma yetkisi yoktur, vazifesi de değildir.

En kısa zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına o yazıyı göndeririz. İki taraftan da yazı var. Bu durumun netleştirilmesiyle ilgili. Grup Başkanlığından gelen yazı da işleme alınmıştır. Ancak iki taraf arasında çelişki sürmektedir, bu çelişkinin giderilmesiyle ilgili bir yazı tabii ki gönderilecektir.

"ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ İÇİN CHP GENEL BAŞKANINA YAZI YAZILDI"

Meclis’te 6 grup var, hiçbir siyasi partinin Meclis Grubunun nasıl işleyeceğine, nasıl karar alacağına ilişkin en ufak bir dahlimiz olmadı, olmayacaktır da. Dolayısıyla meclis grubunun nasıl toplanacağı, her partinin kendi grup iç yönetmeliği çerçevesinde bellidir. Bu durum Meclis Başkanlığının, ‘Hayır, öyle değil şöyle yap’ diyeceği bir husus değildir. Ümit ederim en kısa süre içerisinde bu sorun çözülür.

Eğer grup toplantısı usulüne uygun şekilde yapılırsa tabii ki TBMM TV her grubu yayınlar. Bana gelen iki yazıdan bahsettim. İkisinin arasında çelişki var. Çelişkinin giderilmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına yazı yazıldı."