Galatasaray\'dan Abdülkerim için karar! İmzalar atılıyor

01.06.2026 17:44
Galatasaray yönetimi, savunmanın önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme görüşmelerine hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, başarılı performansıyla dikkat çeken milli stoperin maaşında iyileştirmeye giderek tecrübeli futbolcuyu ödüllendirmeyi planladığı öne sürüldü.

Galatasaray yönetimi, savunmanın değişmez isimlerinden Abdülkerim Bardakcı için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, tecrübeli stoperle yeni sözleşme görüşmelerine başlayacağı ve maaşında önemli bir iyileştirme yapacağı öne sürüldü.

YÖNETİMDEN YENİ HAMLE

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, iç transferde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, takımın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme görüşmeleri yapmak için masaya oturacağı öğrenildi.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Galatasaray'ın, performansından memnun olduğu milli futbolcunun mevcut sözleşme şartlarında iyileştirmeye gitmeyi planladığı belirtildi. Yönetimin, Abdülkerim'in maaşını yükselterek deneyimli stoperi ödüllendirmek istediği ifade edildi.

SAVUNMANIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

2022 yılında Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakcı, kısa sürede takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Savunmadaki başarılı performansının yanı sıra attığı kritik gollerle de dikkat çeken milli futbolcu, son yıllarda Galatasaray'ın şampiyonluklarında önemli rol oynadı.

OKAN BURUK'UN GÖZDESİ

Teknik direktör Okan Buruk'un da takımda kalmasını istediği isimlerin başında gelen Abdülkerim'in, yeni sezonda da savunmanın liderlerinden biri olması bekleniyor. Galatasaray yönetiminin, deneyimli futbolcunun motivasyonunu artırmak ve uzun vadeli planlamada yer vermek için yeni sözleşme hazırlığında olduğu belirtiliyor.

İÇ TRANSFERDE ÖNCELİK

Sarı-kırmızılıların dış transfer çalışmalarının yanı sıra mevcut kadrodaki önemli oyuncularla da kontrat görüşmelerine ağırlık verdiği öğrenildi. Bu kapsamda Abdülkerim Bardakcı dosyasının öncelikli konular arasında yer aldığı ifade edildi.

