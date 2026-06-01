7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış

01.06.2026 16:38
Antalya'da 7 aylık hamile hemşire Esra Uğur, kolunda serum takılı halde evinde ölü bulundu. Seruma anestezik enjekte ettiği ve hayatına son verdiği düşünülen genç kadının kumar borcu olduğu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldığı öğrenildi.

Antalya'da bir süredir eşiyle sorun yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 7 aylık hamile hemşire Esra Uğur (29), evinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4314 Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Bir hastanenin acil servisinde hemşire olarak görev yapan 7 aylık hamile Esra Uğur'a ulaşamayan yakınları, boşanma aşamasında olduğu eşi U.U.'dan yardım istedi. Adrese giden U.U., polis ekibiyle beraber içeri girdi. Dairede yapılan kontrolde Esra Uğur koltuk üzerinde, kolunda serum takılı halde hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Esra Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Uğur'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİ FENALAŞTI

Bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen Esra Uğur'un annesi Emine ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. İşlemlerinin ardından Uğur'un cenazesi, ailesine teslim edildi. Bu esnada gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen annesi fenalaştı ve hazır bekleyen ambulansa alındı. 

Esra Uğur'un cenazesi ilk olarak görev yaptığı hastaneye götürüldü. Uğur'un cenazesi, buradaki törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE BOŞANMA KARARI ALMIŞLAR

Öte yandan polis, Esra Uğur'un kumar borcu olduğunu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldıklarını belirledi. Ekipler, Uğur'un koluna taktığı seruma anestezik enjekte ettiği ve hayatına son verdiği ihtimali üzerine duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3. Sayfa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Burhan Asker Burhan Asker:
    gelinen hale bak ülkenin haline bak 0 1 Yanıtla
  • Diyarbekri Diyarbekri:
    "büyük bir derdi varmış" yani yaptığıyla haklı mı. başlığı düzelt boş işler müdürü. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
