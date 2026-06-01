Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'nin transfer süreci nedeniyle kadroya almadığı Victor Osimhen, İstanbul'da düzenlenen Kanye West konserinde görüntülendi. Yıldız futbolcunun ortaya çıktığı adres, transfer iddialarının gölgesinde dikkat çekti.

MİLLİ TAKIM HOCASINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken, Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'nin sözleri gündem olmuştu. Chelle, yıldız golcünün Polonya ve Portekiz ile oynanacak hazırlık maçlarına çağrılmama nedenini açıklarken transfer ihtimaline dikkat çekmişti.

Nijeryalı teknik adam, "Victor Osimhen'in takımdan ayrılma ve kulüp değiştirme durumu var. Kafası tamamen burada olmayacaksa maça çıkmasındansa evinde kalmasını tercih ederim." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar, Osimhen'in transfer görüşmeleri yürüttüğü yönündeki iddiaları güçlendirmişti.

KONSERDE ORTAYA ÇIKTI

Transfer görüşmeleri yaptığı konuşulan Osimhen, beklenmedik bir yerde görüntülendi. Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West'in Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda verdiği konsere katılan Nijeryalı futbolcu, geceye katılan isimler arasında yer aldı. Yıldız golcünün konser alanındaki görüntüleri kısa sürede dikkat çekti.

118 BİN KİŞİLİK DEV ORGANİZASYON

Kanye West'in Türkiye'deki ilk konseri büyük ilgi gördü. 118 bin biletli izleyicinin takip ettiği organizasyona sanat, spor ve magazin dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Gecenin sürpriz konuklarından biri ise Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen oldu.

CHELSEA İDDİALARI GÜNDEMDE

Öte yandan Osimhen'in adı son günlerde Chelsea ile de anılıyor. İngiliz kulübünün Nijeryalı golcüye ilgi gösterdiği öne sürülürken, Galatasaray cephesine şu ana kadar resmi bir teklif ulaşmadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların ise olası bir satış için 150 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisi olduğu iddia ediliyor. Bu rakamla gerçekleşecek bir transfer, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisli satışı olarak kayıtlara geçebilir.