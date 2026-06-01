Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Düzce'nin Akçakoca Belediyesinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Mevcut Başkan Fikret Albayrak'ın irtikap suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisi olağanüstü toplandı.
Akçakoca Belediyesi Meclis salonunda başkan vekilliği seçimi yapıldı. AK Parti'den Alev Ünal, CHP'den Naim Top aday gösterildi. Yapılan gizli oylamayla Naim Top 6, Alev Ünal 9 oy alarak Akçakoca Belediyesi başkan vekili seçildi.
Yapılan başkan vekilliği seçimi sonrasında ortalık karıştı. Meclis üyeleri birbirine girerken çıkan arbede güçlükle sakinleştirildi. Kavga anları kameraya yansıdı.
