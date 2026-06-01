Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

01.06.2026 16:41
CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hakkında yürütülen 'irtikap' suçlamasıyla tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı'nın, 'icbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine başkan vekili olarak AK Parti'nin adayı Alev Ünal seçildi. Seçim sonrası salon karıştı. Meclis üyeleri arasında çıkan sözlü tartışma arbedeye döndü. Kavga güçlükle sakinleştirilirken, o anlar kameraya yansıdı.

Düzce'nin Akçakoca Belediyesinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Mevcut Başkan Fikret Albayrak'ın irtikap suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisi olağanüstü toplandı.

ALEV ÜNAL BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Akçakoca Belediyesi Meclis salonunda başkan vekilliği seçimi yapıldı. AK Parti'den Alev Ünal, CHP'den Naim Top aday gösterildi. Yapılan gizli oylamayla Naim Top 6, Alev Ünal 9 oy alarak Akçakoca Belediyesi başkan vekili seçildi.

SEÇİMİN ARDINDAN ORTALIK KARIŞTI

Yapılan başkan vekilliği seçimi sonrasında ortalık karıştı. Meclis üyeleri birbirine girerken çıkan arbede güçlükle sakinleştirildi. Kavga anları kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

