Ousmane Dembele'ye şampiyonluk kutlamasında şok! Havaya attılar, tutamadılar

PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kutlamalarında renkli anlar yaşandı. Takım arkadaşları tarafından defalarca havaya atılan Ousmane Dembele, son denemede yere düşünce ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
Arsenal'i Şampiyonlar Ligi finalinde penaltılarla mağlup ederek kupaya uzanan PSG, tarihi zaferini Paris'te taraftarlarıyla birlikte kutladı. Eyfel Kulesi önünde düzenlenen organizasyonda futbolcular ve taraftarlar büyük coşku yaşadı.
Kutlamalar sırasında takım arkadaşları Ousmane Dembele'yi omuzlarına alarak havaya atmaya başladı. PSG'li futbolcular yıldız oyuncuyu peş peşe birkaç kez başarılı şekilde havaya fırlatıp yakaladı.
Ancak eğlencenin dozunun arttığı anlarda son deneme beklenildiği gibi sonuçlanmadı. Bir kez daha havaya atılan Dembele, bu kez dengesini kaybederek yere düştü. Yaşanan anlar çevredeki futbolcuları ve taraftarları hem şaşırttı hem de güldürdü.
Dembele'nin yere düşmesinin ardından PSG'li futbolcular gülme krizine girdi. Yıldız oyuncunun da olayı gülerek karşılaması, kutlamaların neşeli atmosferini gözler önüne serdi.
Şampiyonluk kutlamalarında yaşanan bu anlar kısa sürede büyük ilgi gördü. Dembele'nin birkaç kez havaya atıldıktan sonra yere düştüğü görüntüler, PSG'nin şampiyonluk gecesinin en eğlenceli karelerinden biri olarak hafızalara kazındı.
