İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

01.06.2026 16:28
İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansına konuşan kaynaklar, Lübnan’daki saldırılar nedeniyle İran müzakere ekibinin ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu bildirdi. İran medyası ayrıca “İran’ın İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki saldırılarını durdurma koşulu yerine gelene kadar başka görüşme olmayacak” ifadelerine yer verdi.

ABD ile İran arasında bir süredir devam eden anlaşma metni üzerindeki dolaylı görüşmeler, İsrail'in Lübnan'daki operasyonları nedeniyle çıkmaza girdi. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, İsrail'in ateşkese uymayarak Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması Tahran cephesinde sert bir karşılık buldu.

"ŞARTLAR YERİNE GELENE KADAR GÖRÜŞME YOK"

Tasnim haber ajansının servis ettiği haberde, "İran’ın müzakere ekibi, Lübnan’daki saldırılar nedeniyle ABD ile mesaj alışverişini durduruyor" ifadeleri kullanıldı. Haberin detaylarında, Tahran yönetiminin net bir çizgi çektiği vurgulanarak, "İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki saldırılarını durdurma koşulu yerine gelene kadar hiçbir şekilde başka görüşme olmayacak" denildi.

ARAKÇİ'DEN SERT UYARI: SORUMLU ABD VE İSRAİL'DİR

Krizin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den de çarpıcı açıklamalar geldi. İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin sadece belirli bir bölgeyi değil, Lübnan dahil tüm cepheleri kapsayan "kesin bir ateşkes" olduğunu belirten Arakçi, sınırların aşıldığına dikkat çekti.

Arakçi, diplomatik tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ateşkesin herhangi bir cephede ihlali, tüm cephelerde ihlal anlamına gelir. Herhangi bir ihlalin doğuracağı sonuçlardan doğrudan ABD ve İsrail sorumludur."

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı İran ile olası anlaşma sürecinde Washington’ın acele etmediğini söyledi Fox News’e verdiği demeçte, “Eğer anlaşma olmazsa işi askeri yolla bitiririz” dedi.

Trump, “İran çok zor müzakereciler. Acele edersek iyi bir anlaşma çıkmaz. Yavaş yavaş istediğimizi alıyoruz” diye de ekledi. Ancak Amerik amerkezli The New York Times ve Axios’un haberlerinde Trump, İran’la vardığı ön anlaşmaya “birkaç önemli değişiklik” yaparak metni Tahran’a geri gönderdiği aktarılmıştı.

DİPLOMASİNİN KOPTUĞU AN: NETANYAHU'DAN BEYRUT TALİMATI

İran cephesinden gelen bu rest ve diplomatik iletişimin koparılması kararı, sahadaki sıcak gelişmelerle eş zamanlı olarak yaşandı. İletişimin kesilmesi kararının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine yeniden hava saldırıları düzenlenmesi için orduya doğrudan talimat verdiği gün gelmesi dikkat çekti.

    Yorumlar (4)

  • Erkan Kara Erkan Kara:
    yürü İran Allah güç kuvvet versin inşallah helal olsun pısırık Arap ülkelerinin yapmadıklarını yapıyorlar Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah 0 0 Yanıtla
  • fatih topaktaş fatih topaktaş:
    İran gerçekten Türkiye nin yapamadığını yapıyor helal olsun 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    iyi yapmiş 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    iyi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
