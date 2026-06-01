Tahran\'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı

Ortadoğu'daki sıcak çatışma ortamı, hem diplomatik köprülerin atılmasına hem de küresel emtia piyasalarında sert dalgalanmalara neden oluyor. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'daki operasyonlarını sürdürmesi, İran ve ABD arasındaki ince diplomatik bağı kopardı.

İRAN'DAN REST GELDİ

İran resmi haber ajansı Tasnim tarafından bugün (1 Haziran) servis edilen habere göre, Tahran yönetimi Washington ile Pakistan'ın arabuluculuğunda yürüttüğü dolaylı mesaj alışverişini ve müzakereleri durdurma kararı aldı.

Ajansın üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberde, bu kararın temel gerekçesi olarak İsrail'in Lübnan'daki eylemleri ve ateşkes sürecinin ihlali gösterildi. Yapılan resmi açıklamada, "İsrail’in Lübnan’daki eylemlerinin sürmesi ve Lübnan’ın ateşkesin ön koşulları arasında yer alması nedeniyle İran müzakere grubu, arabulucu vasıtasıyla yürütülen temasları sonlandırıyor" ifadelerine yer verildi.

KRİZ PİYASALARI VURDU: ALTIN GERİLEDİ PETROL FIRLADI

Diplomasi cephesindeki bu sertleşme, enerji ve değerli maden piyasalarında zıt yönlü ve keskin hareketlere yol açtı. Ortadoğu'daki petrol tedarik zincirine yönelik endişelerin artmasıyla enerji fiyatları zirve yaparken, altında geri çekilme yaşandı.

Piyasalardaki son durum rakamlara şu şekilde yansıdı:

Brent petrol: Küresel enerji piyasalarında sert bir sıçrama yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'i aşan bir artışla 95,45 dolar seviyesine tırmandı.