Engelli Şahıs Dereye Düşüp Ağaçta Asılı Kaldı

Nevşehir'de babasından kaçan zihinsel engelli şahıs deredeki ağaçta asılı kaldı.
Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi 152. Sokak'ta meydana gelen olayda, zihinsel engelli olduğu iddia edilen S.B., ailesiyle gittiği sırada araçtan inerek, koşmaya başladı. Babası tarafından yakalanmaya çalışılan S.B. uzun süre kaçtı.
Kaçtığı sırada Combuz Deresi'ne düşerek ağaçta asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu S.B. bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından S.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan S.B.'nin babasından kaçtığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
