Batman Petrolspor\'dan iddialı transfer

Konyaspor ile sözleşmesi feshedilerek davalık olan Brezilyalı kanat oyuncusu Pedrinho, Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Batman Petrolspor'a transfer olmaya hazırlanıyor.

KONYASPOR'DAN SEZON ORTASINDA GÖNDERİLDİ

Pedrinho, 2024-25 sezonunun başında Bulgaristan'ın CSKA 1948 takımından Konyaspor'a transfer olmuş ve özellikle ilk haftalardaki performansıyla dikkat çekmişti. Sezon ilerledikçe beklentilerin altında kalan 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, devre arasında 1. Lig kulüplerinin ilgisini çekmiş ancak anlaşma sağlayamayınca Konyaspor'da kalmıştı. Pedrinho, sezon ortasında da takımdan gönderilmişti.

BATMAN PETROLSPOR İLE ANLAŞTI

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Batman Petrolspor, Pedrinho ile görüşmelerde sona geldi. Taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı, yıldız ismin şehre giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

KONYASPOR PERFORMANSI

Yeşil-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 54 maça çıkan Pedrinho, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.