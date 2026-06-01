Batman Petrolspor\'dan iddialı transfer

Konyaspor ile sözleşmesi feshedilerek davalık olan Brezilyalı kanat oyuncusu Pedrinho, Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Batman Petrolspor'a transfer olmaya hazırlanıyor.
Pedrinho, 2024-25 sezonunun başında Bulgaristan'ın CSKA 1948 takımından Konyaspor'a transfer olmuş ve özellikle ilk haftalardaki performansıyla dikkat çekmişti. Sezon ilerledikçe beklentilerin altında kalan 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, devre arasında 1. Lig kulüplerinin ilgisini çekmiş ancak anlaşma sağlayamayınca Konyaspor'da kalmıştı. Pedrinho, sezon ortasında da takımdan gönderilmişti.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Batman Petrolspor, Pedrinho ile görüşmelerde sona geldi. Taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı, yıldız ismin şehre giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.
Yeşil-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 54 maça çıkan Pedrinho, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
