Söke'de Cinayet: Hamile Kadın ve Sürücü Öldürüldü

01.06.2026 18:06
Söke'de park halindeki araca düzenlenen saldırıda sürücü ve hamile kadın yaşamını yitirdi.

Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleşen cinayetin failinin yakınlarına itiraf videosu gönderdiği öğrenildi.

PAZAR YERİNDE KANLI PUSU

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre; park halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Ercan Zengin'in (31) hayatını kaybettiğini belirledi.

1,5 AYLIK HAMİLEYDİ

Zengin'in yanındaki Nurgül Aslan (25) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 1,5 aylık hamile olduğu öğrenilen Aslan da hayatını kaybetti.

VİDEO ÇEKİP İTİRAF ETMİŞ

Cinayetlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Nurgül Aslan'ın şüpheli eşi Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Erkan Aslan'ın cinayetleri işlediğini itiraf edip, cep telefonuyla kayda aldığı görüntüler ortaya çıktı. Polis, Erkan Aslan'ın videoyu yakınlarına gönderdiğini tespit etti. Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Nurgül Aslan, Erkan Aslan, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Yaşam, Polis, Aydın, Söke, Son Dakika

