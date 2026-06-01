AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak

01.06.2026 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’da bir AVM’de 3 top dondurmaya tam 840 TL ödeyen vatandaş, sosyal medyada paylaştığı videoyla isyan etti. Fiyat listesinin gizlendiğini ve "Çikolata sosu ister misiniz?" denilerek habersizce ekstra ücret yansıtıldığını belirten mağdur kadın, duruma sert tepki gösterdi. Fahiş fiyata karşı adeta çılgına dönen kadın, "Bunun adı enflasyon falan değil, bunun adı resmen halkı kazıklamaktır" diyerek işletmelerin uyanıklığını ifşa etti.

İstanbul’da bir alışveriş merkezinde ailesiyle vakit geçiren bir vatandaş, yediği dondurmanın hesabını görünce neye uğradığını şaşırdı. Sadece 3 top dondurma için 840 TL ödediğini belirten kadın, sosyal medyada paylaştığı videoyla fahiş fiyatlara isyan etti.

"NE TATİL BELDESİ NE DE LÜKS BİR MEKAN, BİLDİĞİMİZ HALK AVM'Sİ"

Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoda mağdur vatandaş, gittikleri yerin lüks bir işletme olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"3 top dondurmaya ne kadar verdik arkadaşlar? Ben size söyleyeyim: 840 TL verdik. Bunu herhangi bir tatil beldesinde veya lüks bir mekanda da vermedik. Bildiğiniz İstanbul’da, herkesin gittiği, halkın gittiği, Kağıthane tarafındaki bir AVM’de verdik."

"ÇİKOLATA SOSU İSTER MİSİNİZ?" TUZAĞI

Fiyat listesinin çok küçük yazılması nedeniyle ilk başta dikkat etmediğini, en fazla 200 TL gibi bir tutar beklediğini ifade eden tüketici, dondurma tezgahında yaşanan "sos oyunu"nu ise şu sözlerle anlattı:

"Fiyat listesini çok küçük yazmışlar. Normalde mutlaka bakarım. En fazla 200 TL olur diye düşündüm. 'Üzerine çikolata sosu ister misiniz?' diye sordular. Çikolatayı genelde sorarlar ve hiçbir yerde ekstra ücret alındığına rastlamadım. 'Evet' dedim. Meğer dondurmanın üzerine çikolata sosuyla şöyle bir çizgi çekmeye, yani o sosa da 80 lira para almışlar. Toplamda topu 200 liradan 3 top dondurma ve soslarla birlikte 840 TL para ödedik."

"BİZİ ÇOK GÜZEL KAZIKLIYORLAR"

Yaşanan bu durumun ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağını, tamamen tüketicinin suistimal edilmesi olduğunu belirten vatandaş, tepkisini sert bir dille bitirdi:

"Bunun adı enflasyon değil arkadaşlar. Bunun adı resmen 'kazıklanmak'. Bizi çok güzel kazıklıyorlar."

Yerel Haberler, Çikolata, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Enflasyon AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • himmet kepez himmet kepez:
    Almasaydın sana kim dedi dondurma al diye. Etkileşimde 2 tıkılanmak uğruna yapılan bir iş. 0 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    eee hangi avm hangi dondurmaci soyleyinde bizde yemeyelim o kazigi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi
Bebek Sahili’nde teknede çıkan yangın söndürüldü Bebek Sahili'nde teknede çıkan yangın söndürüldü
Şara ile Trump telefonda görüştü: Gündemde Suriye’ye yönelik yaptırımlar var Şara ile Trump telefonda görüştü: Gündemde Suriye'ye yönelik yaptırımlar var
Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım

19:10
Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinin 11’leri belli oldu
Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinin 11'leri belli oldu
18:43
Kabine sonrası CHP’ye uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
18:17
Batman Petrolspor’dan iddialı transfer
Batman Petrolspor'dan iddialı transfer
18:14
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
18:07
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 19:19:18. #7.13#
SON DAKİKA: AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.