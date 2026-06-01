Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinin 11\'leri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
Türkiye: Altay, Mert, Ozan, Çağlar, Eren, Salih, Orkun, Yunus, Can, Oğuz, Deniz.
Kuzey Makedonya (Muhtemel): Dimitrievski, Musliu, Velkoski, Zajkov, Jankulov, Alimi, Bardhi, Alioski, Miovski, Eljif Elmas, Rastoder.
