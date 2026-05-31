Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, alışılmışın dışındaki görüntüleriyle ülkenin gündemine oturdu.

EŞİYLE BİRLİKTE RESTORANDA GÖRÜNTÜLENDİ

Genellikle yoğun güvenlik önlemleri ve resmi törenlerle kamuoyunun karşısına çıkan Şara, bu kez tamamen sivil ve sade bir yaşam anıyla objektiflere takıldı. Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük yankı uyandıran görüntülere göre; Şara ve eşi Latife el-Durubi, koruma ordusu veya resmi konvoylar olmaksızın başkent Şam'daki bir restorana gitti.

KAHVE İÇİP SOHBET ETTİLER

Üzerinden takım elbiseyi çıkaran Şara'nın, eşiyle birlikte spor-sivil kıyafetler tercih ettiği görüldü. Restorandaki diğer müşterilerin şaşkın bakışları arasında bir masaya oturan çift, bir süre baş başa kahve içip sohbet etti.