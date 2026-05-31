Merdivenden düşen arıcı hayatını kaybetti

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde merdivenden düşen adam hayatını kaybetti.

Olay, Kurşunlu ilçesi Madenli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arıcılıkla uğraşan Muhsin Çakır, arı kovanlarına bakım ve onarım yapmak için çıktığı merdivenden dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Çakır, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ÇANKIRI