Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı\'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 7 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp; Aslı Kalaç, Yaasmen Bedart Ghani, Bojana Milenkovic, Fatma Beyaz, Dicle Nur Babat, Agnieszka Korneluk ve Sude Hacımustafaoğlu'na veda etti.
Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "???????Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın oyuncusu Aslı Kalaç, Yaasmen Bedart Ghani, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, Bojana Milenkovic ve Dicle Nur Babat ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi. Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Agnieszka Korneluk ise voleybol kariyerini sonlandırdı.
