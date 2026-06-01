İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek

01.06.2026 20:53
Lübnan’daki saldırılar nedeniyle İran'ın ABD ile müzakereleri durdurduğunu açıklamasının ardından Donald Trump'tan açıklama geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüşen Trump, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a asker göndermeyeceğini belirterek, "Yola çıkmış olan askerler de çoktan geri çevrildi. İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığına dair haberler hakkında bilgim yok. Görüşmeler hızlı şekilde devam ediyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "İran ile görüşmeler hızlı bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP: İRAN İLE GÖRÜŞMELER HIZLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığına dair haberler hakkında bilgisi olmadığını belirtti. Trump, İran'dan bu konuda herhangi bir bilgi almadığını ancak bu doğruysa da sorun olmadığını belirtti. Trump, "İran ile görüşmeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Gerçeği söylemek gerekirse, bence çok fazla konuşuyorduk. Sessiz kalmak bence çok iyi olur ve bu durum uzun süre devam edebilir. Bu, gidip oraya bombalar yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez. Sadece sessiz kalacağız ve ablukayı sürdüreceğiz. Abluka çelikten bir duvar" dedi.

NETANYAHU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ: BEYRUT'A ASKER GÖNDERİLMEYECEK

İran'ı bekleyip bekleyemeyeceği sorusuna Trump, "Bence istedikleri kadar bekleyebilirim. Onlar bir servet kaybediyorlar" yanıtını verdi.

Ayrıca Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok verimli bir görüşme yaptım. Beyrut’a asker gönderilmeyecek ve yola çıkmış olan askerler de çoktan geri çevrildi" dedi.

Üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de çok iyi bir görüşme yaptığını ifade eden Trump, "Onlar da tüm çatışmaların durdurulmasını kabul etti. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail’e saldırmayacak" diye konuştu.

İRAN MESAJ ALIŞVERİŞİNİ DURDURDU

İran basını, İran'ın İsrail'in Lübnan'da saldırıları nedeniyle ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu. Adı açıklanmayan İranlı bir kaynağa dayandırılan haberde, İran'ın Gazze ve Lübnan'daki İsrail saldırılarının derhal sonlandırılması talepleri karşılanana kadar "diyalog" olmayacağı bildirilmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    waw. İran kimilerinin ödlerini koparmış. 0 0 Yanıtla
  • Hakan Kan Hakan Kan:
    Müslüman geçinen ülkeler azıcık İran'a destek verse siyonistler ve oyuncağı kuyruğunu kıstıracak 0 0 Yanıtla
  • yasingoktas0606 yasingoktas0606:
    kim doğru söylüyor karar verin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
