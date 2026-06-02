Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
02.06.2026 06:45
ABD'nin Iowa eyaletinde yaşanan silahlı saldırı dehşetinde aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti. Polis, 52 yaşındaki Ryan Willis McFarland'ın önce farklı adreslerdeki aile üyelerini silahla öldürdüğünü, ardından güvenlik güçleri tarafından bulunduğunda intihar ettiğini açıkladı. Kurbanlardan ikisinin okul çalışanı, ikisinin ise öğrenci olduğu belirtildi.

BİRDEN FAZLA ADRESTE CİNAYET

Iowa'nın Muscatine kentinde polis ekipleri pazartesi günü öğle saatlerinde gelen ihbar üzerine Park Avenue'deki bir eve gitti. Olay yerinde silahla vurularak öldürülmüş 4 kişinin cansız bedeni bulundu.

Muscatine Polis Şefi Anthony Kies, saldırganın 52 yaşındaki Ryan Willis McFarland olduğunu açıkladı. İlk saldırının ardından kaçan McFarland, daha sonra Riverfront Trail bölgesinde yaya köprüsü yakınlarında tespit edildi.

POLİSLE KONUŞURKEN İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri tarafından çevrelenen McFarland'ın, güvenlik güçleriyle görüşme yaptığı sırada kendisini vurarak yaşamına son verdiği belirtildi.

Olayın ardından soruşturmayı genişleten ekipler, başka adreslerde de kurbanlar olabileceği bilgisine ulaştı.

İKİ FARKLI NOKTADA DAHA CESET BULUNDU

Polis, Mill Street'teki bir evde silahla vurularak öldürülmüş bir erkeğin cesedini buldu. Ayrıca Grandview Avenue'de bulunan başka bir adreste de bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Böylece saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

KURBANLARIN TAMAMI AİLE ÜYESİ

Polis Şefi Kies, ilk bulguların olayın aile içi bir trajedi olduğunu gösterdiğini söyledi. Hayatını kaybeden 6 kişinin de saldırgan Ryan Willis McFarland'ın aile üyeleri olduğu değerlendiriliyor.

OKUL BÖLGESİNDEN AÇIKLAMA

Muscatine Eğitim Bölgesi de kurbanlardan ikisinin okul çalışanı, ikisinin ise halen eğitim gören öğrenci olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Toplumumuzu derinden sarsan bu trajik olay nedeniyle büyük üzüntü içindeyiz" ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturmayı Muscatine Polis Departmanı yürütürken, Muscatine İtfaiyesi, Muscatine İlçe Şerifliği, Iowa Eyalet Polisi ve Iowa Kriminal Soruşturma Birimi de çalışmalara destek veriyor.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 07:55:33.
