Putin\'in hedefi ölümsüzlük! 26 milyar dolarlık projeyi başlattı

02.06.2026 06:54
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in insan ömrünü 150 yıla çıkarma hedefi doğrultusunda Kremlin'in yaklaşık 26 milyar dolarlık bir proje yürüttüğü öne sürüldü. Program kapsamında yaşlanmayı yavaşlatacak gen terapileri ve laboratuvarda organ üretimi teknolojileri geliştiriliyor. Bilim insanları 2030 yılına kadar yapay olarak üretilen bir organın insana nakledilmesini hedeflerken, bazı uzmanlar projeye ilişkin bilimsel verilerin yetersiz olduğunu ve iddiaların abartılmış olabileceğini savunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllar önce dile getirdiği "150 yıl yaşama" vizyonunun devlet destekli dev bir projeye dönüştüğü öne sürüldü. Kremlin'in yaklaşık 26 milyar dolar kaynak ayırdığı program kapsamında bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatacak gen terapileri ve laboratuvarda organ üretimi üzerinde çalışıyor.

PUTİN'İN DİKKAT ÇEKEN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile geçen yıl yaptığı görüşmede kullandığı ifadeler yeniden gündeme geldi. Putin, insanların geçmişte 70 yaşına ulaşmakta zorlandığını ancak günümüzde organ nakilleri ve tıbbi gelişmeler sayesinde çok daha uzun yaşayabileceğini söylemişti.

Rus lider, bu yüzyıl içerisinde insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceğini ifade ederek, insan ömrünü uzatmaya yönelik bilimsel gelişmelere dikkat çekmişti.

26 MİLYAR DOLARLIK DEV PROGRAM

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Kremlin, "Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri" adı verilen stratejik bir program için yaklaşık 26 milyar dolarlık bütçe ayırdı.

Projede Rus bilim insanları, yaşlanmayı hücresel düzeyde yavaşlatabilecek ileri gen terapileri üzerinde çalışıyor. Programın temel hedeflerinden biri ise insan ömrünü önemli ölçüde uzatabilecek teknolojilerin geliştirilmesi.

LABORATUVARDA ORGAN ÜRETMEYİ HEDEFLİYORLAR

Projenin en dikkat çekici ayağını biyobaskı teknolojileri oluşturuyor. Bilim insanları, yaşlanan veya işlevini kaybeden organların yerini alabilecek yeni organları üç boyutlu yazıcılarla üretmeye çalışıyor.

İddialara göre Rus araştırmacılar, domuzların vücudunda insan organı büyütme ihtimali üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Ayrıca insan kıkırdak dokusu ile fare tiroit bezinin üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretildiği belirtiliyor.

HEDEF 2030 YILINDA İLK NAKİL

Bilim heyetinin en büyük hedefi, 2030 yılına kadar laboratuvarda üretilen bir organın insana başarılı şekilde nakledilmesini sağlamak.

Projenin yönetiminde Putin'in endokrinolog kızı Maria Vorontsova ile Kurçatov Enstitüsü Başkanı Mihayil Kovalçuk yer alıyor. Kovalçuk, insan vücudunun kendini yenileme kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların umut verici sonuçlar ortaya koyduğunu savunuyor.

BİLİM DÜNYASINDA ŞÜPHEYLE KARŞILANIYOR

Ancak projeye yönelik eleştiriler de bulunuyor. Rusya'nın önde gelen biyobaskı uzmanlarından Aleksandr Ostrovski, milyarlarca dolarlık bütçeye rağmen uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmış somut araştırmaların bulunmadığını belirtiyor.

Bazı uzmanlar ise projede ortaya atılan hedeflerin bilimsel gerçeklikten çok siyasi ve ekonomik beklentilerle şekillendirildiğini, büyük bütçeli devlet fonlarından pay almak için iddiaların abartılıyor olabileceğini savunuyor.

