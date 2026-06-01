Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'in CHP'den ihraç edileceği ve yeni bir parti kuracağı yönündeki iddia siyaset kulislerini hareketlendirdi. Gazeteci Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında, Özel'in 1 hafta içerisinde CHP'den ihraç edileceğini öne sürdü.

"ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİ, CHP'DEN İHRAÇ EDİLMEK DURUMUNDA KALMAK İSTİYORLAR"

Burhan şunları söyledi: "Murat Sabuncu’ya Ekrem İmamoğlu yeni bir mesaj verdi. Dedi ki: 'Yeni bir yürüyüşe başlayacağız. Yeni bir ekip, yeni bir kadro, yeni bir parti planından bahsediyoruz.' Peki bu yeni parti nasıl kurulacak? Mevcut şartlar altında CHP’de Özgür Özel ve ekibinin kalması halinde yeni bir partinin kurulması mümkün değil. O yüzden Özgür Özel ve ekibi, bir meşruiyet alanı oluşturmak ve CHP’den ihraç edilmek durumunda kalmak gibi bir durumla karşı karşıya kalmak istiyorlar. Benim yorumum bu. 1 hafta içerisinde ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır.

"KURULACAK PARTİ CHP'NİN ÇİZGİSİNDE OLMAYACAK"

1 hafta içinde CHP Özel'i ihraç edecek. Özgür Bey’in kadrosunun ve ekibinin çalışması var. Ben bir araştırma yaptım. Bunlarla ilgili parti yöneticileriyle görüştüm, partinin düşünsel katkı veren kişilerle görüştüm. Yeni bir parti kaçınılmaz. Ve bu kurulacak parti CHP’nin çizgisinde olmayacak. İmamoğlu’nun bugünkü açıklaması “yeni bir yürüyüş, yeni bir kadro, yeni bir mücadele” şeklinde değerlendirildi. Aldığım bilgileri maddeler halinde size söyleyeyim:

Temmuz sonu, Ağustos başında Özgür Özel ve ekibi yeni bir parti kurmak yerine mevcut bir partiye katılacak. Özgür Özel ve ekibi, yeni bir parti kurmak yerine, bunun yasal prosedürü daha uzun süreceği için var olan bir partiye katılacak. En geç Temmuz sonu, Ağustos başı. Bu nasıl olacak?

"KENDİSİ VEYA EKİBİ İHRAÇ EDİLECEK"

Kendisi veya ekibi ihraç edilecek. Özgür Özel ve ekibi, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ihraç edilmeyi bekliyor. Hatta Özgür Özel'e yakın isimler diyor ki: “Keşke bizi ihraç etseler.” Çünkü bir ana partiden ayrılmak o kadar kolay değil.

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki sağ kökenli milletvekilleri “yeni CHP” fikrini istemiyor. CHP’nin devamı bir parti olmasını istemiyorlar. Ne olması lazım? Liberal merkez, Türkiye İttifakı, demokrasi ittifakı adı altında bir cephe oluşturmak istiyorlar. Bu CHP logosu, amblemi ve programı ile olmayacağını düşünüyorlar."