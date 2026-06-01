Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum

01.06.2026 23:49
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya galibiyeti sonrası konuştu. Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün performansına ayrı parantez açan Montella, ''Zaten bu performansı verebileceklerini biliyorduk. Milli Takım'a entegre oluyorlar, onlar için ayrı mutluyum. Bugünü değil, geleceği de planlıyorum.'' dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında 4-0 kazanılan Kuzey Makedonya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"TÜRK HALKINA MESAJIM..."

Mücadeleyi değerlendiren Vincenzo Montella, "Çok memnunum oyundan ve skordan. Ciddi bir şekilde sahaya çıktık, duruşumuzu sergiledik. Daha az oynayan oyuncuları gördük. Gol yemeden bitirdik, ayrıca mutluyuz. Türk halkına mesajım; enerjimiz tavan. Biz, herkesi gururlandırmak istiyoruz. Milletimizi mutlu etmek istiyoruz, yüreğimizle sahada olacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi. 

SAKAT İSİMLERİN SON DURUMU

Sakat oyuncularının son durumu hakkında konuşan Montella, "İki haftaya yakın zamanımız var. Kondisyonunu bulması gereken oyuncular var. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler... Arda için da çok önemli yarım saat gördük. Ferdi Kadıoğlu da ufak sakatlıkla geldi. Daha antrenman yaptıramadık. İlk maça %100 olmasa bile %100'e yakın bir duruma getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı. 

"ONLARA İNANIYORUM!"

Üç oyuncusuna özel parantez açan Montella, " Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün performanslarından memnunum. Zaten bu performansı verebileceklerini biliyorduk. Milli Takım'a entegre oluyorlar, onlar için ayrı mutluyum. Bugünü değil, geleceği de planlıyorum. Can Uzun, 2. Lig'de oynarken de çağırdım ve oynattım. Kenan Yıldız, Juventus'un ikinci takımında oynarken de buradaydı. O yüzden gençleri de buraya dahil etmemiz çok değerli. Can Uzun ve Deniz Gül'e inanıyorum! İnanmıyor olsaydım, burada olmazdım!" değerlendirmesini yaptı. 

AYRILIK İDDİALARINA YANIT

"Dünya Kupası sonrası Milli Takım'dan ayrılmak istiyor musunuz?" sorusuna da cevap veren Vincenzo Montella: "Açıkçası kendim de söyledim, yorum bile yapmak istemiyorum! Bütün enerjim ve sevgim, Milli Takım için... Menajerime de 'Birisi ararsa, bana getirme' dedim. Bütün odak noktam burası." şeklinde konuştu. 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
