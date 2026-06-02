Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı

02.06.2026 07:21
Van'da yaşayan 32 yaşındaki Ahmad Jahangard Takalo, market alışverişi sırasında banka kartının hata vermesi üzerine hesabını kontrol ettirdiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Hesabında kaynağını bilmediği 1 trilyon liranın üzerinde para gören Takalo'nun tüm hesapları MASAK tarafından bloke edildi. Yaklaşık 21,8 milyar dolara denk gelen tutar, teorik olarak Takalo'yu dünyanın en zenginleri listesinde ilk 120 kişi arasına sokabilecek seviyede bulunuyor.

MARKETTE BAŞLAYAN ŞAŞKINLIK

Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Azerbaycan asıllı Ahmad Jahangard Takalo, Van'da market alışverişi yaptığı sırada banka kartının işlem yapmaması üzerine en yakın banka şubesine gitti.

32 yaşındaki Takalo, hesabının kontrol edilmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Banka kayıtlarında kullanılabilir bakiyesinin 1 trilyon liranın üzerinde olduğu görüldü.

HESABINDA 999 MİLYAR LİRA GÖRÜNDÜ

Takalo'nun hesabında, kaynağını bilmediği 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira 99 kuruş bulunduğu tespit edildi. Devasa tutarın görülmesinin ardından hesaplara MASAK tarafından bloke konuldu.

Yaşanan gelişme nedeniyle tüm hesaplarına erişimi kesilen Takalo, bankadan bilgi talep etti ancak yürütülen inceleme nedeniyle detay paylaşılmadığını söyledi.

"HERKES TOPLANDI"

Yaşadıklarını anlatan Takalo, banka çalışanlarının da durum karşısında şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Memur şefini çağırdı, şef banka müdürünü çağırdı. Herkes toplandı. Para gelmiş, MASAK tarafından bloke konmuş. Çok komik karşıladılar" dedi.

YAPAY ZEKAYA SORDU

Hesabında görünen astronomik rakamın ardından meraklanan Takalo, yapay zekaya bu parayla neler yapılabileceğini sorduğunu anlattı. Aldığı yanıtlardan bazılarını paylaşan Takalo, "Bin tane stadyum yapabilirsin, 9 TIR dolusu altın alabilirsin ya da 300 bin nüfuslu bir ülke kurabilirsin" ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİNE GİREBİLİYOR

Hesabında görünen yaklaşık 1 trilyon liralık tutar, güncel kurla yaklaşık 21,8 milyar dolara karşılık geliyor. Bu rakam, dünyanın en zengin insanlarının yer aldığı sıralamada ilk 120 içinde yer almaya yetecek seviyede bulunuyor. Yaklaşık 21,8 milyar dolarlık servetle Takalo'nun dünyanın en zenginleri listesinde 116'ncı sıraya yerleşebileceği belirtiliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaklaşık bir aydır hesaplarına erişemediğini söyleyen Takalo, yaşanan karışıklığın bir an önce çözülmesini beklediğini ifade etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

