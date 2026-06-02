Trump: Önümüzdeki hafta Hürmüz Boğazı\'nı açacak anlaşmaya varabiliriz

TRUMP: HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin iyimser mesajlar verdi. Trump, önümüzdeki hafta İran ile ateşkesi uzatacak ve küresel ticaret için kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'nı yeniden gemi trafiğine açacak bir anlaşmaya varabileceklerini belirtti.

MÜZAKERELER TIKANMA NOKTASINA GELDİ

Buna karşın, diplomatik süreçte taraflar arasında bazı pürüzler ve çelişkili açıklamalar dikkat çekiyor. İran kanadı, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları nedeniyle ABD ile yürütülen dolaylı görüşmeleri askıya aldığını iddia ederken, Trump bu iddiaları yalanlayarak temasların sürdüğünü savundu. Ayrıca İran'ın boğazdan geçen gemilerden ücret talep etmek istemesi ve nükleer programın sınırlandırılması gibi konular, taraflar arasındaki müzakerelerin en hassas noktalarını oluşturmaya devam ediyor.

"İRAN İLE GÖRÜŞMELER HIZLI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Öte yandan Trump, İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığına dair haberler hakkında bilgisi olmadığını belirtti. Trump, İran'dan bu konuda herhangi bir bilgi almadığını ancak bu doğruysa da sorun olmadığını belirtti. Trump, "İran ile görüşmeler hızlı bir şekilde devam ediyor. Gerçeği söylemek gerekirse, bence çok fazla konuşuyorduk. Sessiz kalmak bence çok iyi olur ve bu durum uzun süre devam edebilir. Bu, gidip oraya bombalar yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez. Sadece sessiz kalacağız ve ablukayı sürdüreceğiz. Abluka çelikten bir duvar" dedi.

NETANYAHU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ: BEYRUT'A ASKER GÖNDERİLMEYECEK

İran'ı bekleyip bekleyemeyeceği sorusuna Trump, "Bence istedikleri kadar bekleyebilirim. Onlar bir servet kaybediyorlar" yanıtını verdi.

Ayrıca Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çok verimli bir görüşme yaptım. Beyrut’a asker gönderilmeyecek ve yola çıkmış olan askerler de çoktan geri çevrildi" dedi.

Üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de çok iyi bir görüşme yaptığını ifade eden Trump, "Onlar da tüm çatışmaların durdurulmasını kabul etti. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail’e saldırmayacak" diye konuştu.

İRAN MESAJ ALIŞVERİŞİNİ DURDURDU

İran basını, İran'ın İsrail'in Lübnan'da saldırıları nedeniyle ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu. Adı açıklanmayan İranlı bir kaynağa dayandırılan haberde, İran'ın Gazze ve Lübnan'daki İsrail saldırılarının derhal sonlandırılması talepleri karşılanana kadar "diyalog" olmayacağı bildirilmişti.