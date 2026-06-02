Trump'tan Netanyahu'ya Lübnan fırçası! İki lider arasında son dönemin en gergin görüşmesi

02.06.2026 06:13
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleştiği öne sürülen telefon görüşmesinde tansiyon yükseldi. Trump'ın, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarının bölgedeki diplomatik dengeleri bozduğunu savunarak Netanyahu'ya sert tepki gösterdiği iddia edildi. Görüşme, iki lider arasında son dönemin en gergin temaslarından biri olarak değerlendiriliyor.

ABD merkezli Axios'un üst düzey ABD ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre Donald Trump ile Binyamin Netanyahu arasında yapılan telefon görüşmesi son derece gergin geçti. Haberde, Trump'ın İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarının bölgedeki diplomatik dengeleri bozduğunu düşündüğü ve bu nedenle Netanyahu'ya sert tepki gösterdiği belirtildi.

Axios'un aktardığına göre Trump, İsrail'in askeri hamlelerini öğrendikten sonra Netanyahu'ya, "Sen kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun?" ifadelerini kullandı.

İRAN MÜZAKERELERİ GERİLİMİN ODAĞINDA

Habere göre Trump'ın öfkesinin temel nedenlerinden biri, ABD'nin İran ile sürdürdüğü diplomatik temasların tehlikeye girmesi oldu. Washington yönetiminin bölgesel tansiyonu düşürmeye çalıştığı bir dönemde İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını genişletmesinin süreci sekteye uğratabileceği değerlendirildi.

Axios, İran tarafının da İsrail'in saldırıları nedeniyle diplomatik görüşmelerin geleceğine ilişkin rahatsızlık duyduğunu ve bunun Beyaz Saray'da endişe yarattığını yazdı.

NETANYAHU'NUN DAVALARINI HATIRLATTI

Haberde yer alan en dikkat çekici ayrıntılardan biri de Trump'ın görüşme sırasında Netanyahu'nun devam eden yolsuzluk davalarına değinmesi oldu.

İddiaya göre Trump, Netanyahu'ya geçmişte kamuoyu önünde destek verdiğini, hakkında yürütülen hukuki süreçlerde kendisini savunduğunu hatırlattı. ABD Başkanı'nın, İsrail Başbakanı'nın son dönemdeki adımlarından duyduğu rahatsızlığı açık şekilde dile getirdiği öne sürüldü.

BEYRUT'A YÖNELİK PLANLAR TARTIŞMA YARATTI

Axios'un haberinde Trump'ın özellikle Beyrut'a yönelik olası yeni saldırılardan duyduğu rahatsızlığı Netanyahu'ya ilettiği belirtildi. ABD yönetiminin, Lübnan'daki gerilimin büyümesinin yalnızca İsrail-Hizbullah çatışmasını değil, tüm bölgeyi etkileyebilecek yeni bir krizi tetikleyebileceğinden endişe ettiği aktarıldı.

Haberde, görüşmenin ardından İsrail'in Beyrut'a yönelik bazı operasyon planlarını gözden geçirdiği öne sürüldü.

DIŞ BASINDA GENİŞ YANKI BULDU

Axios'un haberi kısa sürede uluslararası basında geniş yer buldu. The Times of Israel, Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin son dönemde iki lider arasında yaşanan en sert temaslardan biri olarak değerlendirildiğini yazdı.

İngiliz ve Avrupa basınında yer alan analizlerde ise ABD ile İsrail arasında Gazze savaşı, İran politikası ve Lübnan cephesindeki gelişmeler nedeniyle görüş ayrılıklarının arttığı yorumları yapıldı.

Uzmanlar, Washington yönetiminin son aylarda bölgesel çatışmaların kontrol altında tutulmasına öncelik verdiğini, İsrail'in askeri operasyonlarını genişletmesinin ise ABD'nin diplomatik hedefleriyle zaman zaman çeliştiğini belirtiyor.

İSRAİL'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Axios'un ortaya attığı iddialar sonrasında ne Beyaz Saray'dan ne de İsrail Başbakanlık Ofisi'nden görüşmenin içeriğine ilişkin kapsamlı bir açıklama yapıldı. Ancak bölgedeki diplomatik hareketlilik ve Lübnan sınırındaki gerilim, Washington ile Tel Aviv arasındaki temasların önümüzdeki dönemde de yakından takip edileceğine işaret ediyor.

00:52
23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
23:27
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
23:27
22:23
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya'yı sahadan sildi
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel’i ihraç edecek
22:23
20:53
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
20:38
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
20:59
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
20:38
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Tarkan ücretsiz konser verecek
18:43
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
