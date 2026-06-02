Ersun Yanal: Ben çok mu yaşlıyım? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ersun Yanal: Ben çok mu yaşlıyım?

Ersun Yanal: Ben çok mu yaşlıyım?
02.06.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Ersun Yanal, teknik direktörlük için isminin gündeme gelmemesinden dolayı kırgın. Deneyimli çalıştırıcının, "Bizden sonra gelenler ne yaptı ki onların ismi geçiyor?" ve "Ben çok mu yaşlıyım?" sözleriyle sitem ettiği, hakkının yendiğini düşündüğü belirtildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın, isminin kulüplerle anılmamasından dolayı kırgın olduğu öne sürüldü. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, deneyimli çalıştırıcının kendisine yaptığı sitem dolu değerlendirmeleri paylaştı.

"BİZDEN SONRA GELENLER NE YAPTI?"

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Ersun Yanal ile yaptığı görüşmede deneyimli teknik adamın futboldan uzak kalmasıyla ilgili düşüncelerini aktardı. Hamzaoğlu'nun açıklamasına göre Yanal, son yıllarda teknik direktörlük görevine getirilmemesinden dolayı rahatsızlık duyuyor.

Deneyimli çalıştırıcının, "Biz ne yaptık da bizden sonra gelenler bizden daha iyi ne yaptı ki bizim ismimiz geçmiyor?" ifadelerini kullandığı belirtildi.

AYKUT KOCAMAN ÖRNEĞİNİ VERDİ

Ersun Yanal'ın konuşmasında bazı teknik adamların isimlerinin yıllar geçmesine rağmen gündemde kalmasına dikkat çektiği ifade edildi. Yanal'ın, "Bugün kaç yıldır çalışmayan Aykut Kocaman olsun, diğer adaylar olsun isimleri geçiyor" sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirdiği aktarıldı.

"BEN ÇOK MU YAŞLIYIM?"

Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Ersun Yanal yaş faktörüne de değindi. Deneyimli teknik adamın, "Bazı isimler 70 yaşından sonra başkan olabiliyor, herkes her şeye aday olabiliyor. Ben çok mu yaşlıyım?" ifadelerini kullandığı belirtildi.

HAKKININ YENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Sercan Hamzaoğlu, Ersun Yanal'ın futbol kamuoyunda hakkının yeterince teslim edilmediğini düşündüğünü söyledi. Uzun yıllar Süper Lig'de görev yapan ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan deneyimli çalıştırıcının, yeniden görev almak istediği ancak isminin gündeme gelmemesinden dolayı üzgün olduğu ifade edildi.

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ersun Yanal: Ben çok mu yaşlıyım? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!
Ali Babacan’dan milli duruş Çin’de Türkiye’nin potansiyelini övdü Ali Babacan'dan milli duruş! Çin'de Türkiye’nin potansiyelini övdü

11:03
A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu
A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:13:10. #7.12#
SON DAKİKA: Ersun Yanal: Ben çok mu yaşlıyım? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.