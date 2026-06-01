Cerrahpaşa’da “28 Şubat” tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cerrahpaşa’da “28 Şubat” tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama

Cerrahpaşa’da “28 Şubat” tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
01.06.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ersin Ulu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar gündem oldu. Ulu, dini kimliği nedeniyle hedef alındığını ve kendisine yönelik sistematik bir linç kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi Dr. Ersin Ulu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ulu, paylaşımında dini kimliği nedeniyle hedef alındığını ve son günlerde kendisine yönelik sistematik bir linç kampanyası yürütüldüğünü iddia etti. Yaklaşık 25 yıl önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladığını belirten Ulu, bugüne kadar inancını gizlemediğini ve zaman zaman ötekileştirildiğini hissettiğini ifade etti. Son günlerde yaşananların ise farklı bir boyuta ulaştığını savundu.

“DİNİ KİMLİĞİM NEDENİYLE HEDEF ALINDIM” İDDİASI

Dr. Ersin Ulu, açıklamasında özellikle dini kimliği üzerinden hedef gösterildiğini öne sürdü. Bazı akademik çevrelerin kendisine karşı organize şekilde hareket ettiğini iddia eden Ulu, anabilim dalı içinde gerçekleştirildiğini belirttiği toplantılar ve meslektaşları arasında yaşanan gerilime dikkat çekti. Ulu’nun açıklamalarında kullandığı “ 28 Şubat vari bir linç girişimi” ifadesi ise sosyal medyada geniş tartışma yarattı. Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde önemli bir kırılma noktası olarak görülen 28 Şubat sürecine yapılan bu gönderme, konunun kısa sürede daha geniş kitleler tarafından konuşulmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA FARKLI TEPKİLER GELDİ

Dr. Ulu’nun paylaşımının ardından sosyal medyada farklı görüşler gündeme geldi. Bazı kullanıcılar Ulu’ya destek mesajları paylaşırken, bazı kullanıcılar ise iddiaların tüm yönleriyle incelenmesi gerektiğini belirtti. Tartışma, akademik kurumlarda fikir özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve çalışma ortamında eşitlik gibi başlıkları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle üniversitelerde farklı kimlik ve görüşlere sahip akademisyenlerin çalışma koşulları, sosyal medyada yapılan değerlendirmelerin ana konuları arasında yer aldı.

ÜNİVERSİTEDEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konuya ilişkin üniversite yönetiminden veya ilgili anabilim dalından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kamuoyu, Dr. Ersin Ulu’nun iddialarına ilişkin taraflardan gelecek açıklamalara odaklandı. Akademik çevrelerde başlayan tartışmanın önümüzdeki günlerde daha geniş bir gündem oluşturması beklenirken, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar da dikkat çekmeye devam ediyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Medya, Cerrahpaşa, 28 Şubat, Sağlık, Medya, Son Dakika

Son Dakika Tıp Fakültesi Cerrahpaşa’da “28 Şubat” tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Myanmar’da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı Myanmar'da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

15:56
Galatasaray’dan ayrılacağı konuşulan Osimhen’in nerede olduğu ortaya çıktı
Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
15:35
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
15:31
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar
2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
15:28
Altında 8 bin TL için tarih verildi
Altında 8 bin TL için tarih verildi
14:18
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 16:10:07. #7.12#
SON DAKİKA: Cerrahpaşa’da “28 Şubat” tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.